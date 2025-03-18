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美俄總統今通話 特朗普：日前曾商分配資產

【明報專訊】美國總統特朗普周日（16日）表示，他將於周二（18日）跟俄羅斯總統普京通電話討論俄烏戰爭，又指過去周末有繼續談判美方提出的停火方案，並討論分配部分資產問題，尤其涉及領土，但他沒說明談判對象是俄是烏或兩者兼有。俄方昨亦確認普、特二人將於周二通話。特朗普繼續對俄羅斯接受停火方案持樂觀態度之際，俄副外長格魯什科周一表示會在任何俄烏和平協議要求「堅實的安全保證」。

上周二美國和烏克蘭官員在沙特阿拉伯第二大城市吉達會談，烏方同意與俄羅斯停火30天的方案，普京雖稱支持停火，但提出一系列苛刻條件。特朗普周日在專機空軍一號向傳媒說：「我們想看看是否能結束（俄烏）戰爭。我們可能做到，也可能做不到，但我認為我們有很大的機會。」他又稱停火方案談判在過去的周末取得進展，目前正討論「分配某些資產」，他特別提到領土和發電廠的讓步。

上周四在莫斯科跟普京會面的美國中東問題總統特使威特科夫（Steve Witkoff），周日向美國有線新聞網絡（CNN）表示他與普京舉行了3至4小時積極的討論。威特科夫未有透露會談內容，但稱雙方收窄了分歧。威特科夫又指他們有繼續跟烏克蘭接觸和對話，向他們提供美方所有想法的建議，並表示美俄領袖本周將會有非常好並積極的討論。

俄要求「堅實安全保證」

俄國副外長格魯什科（Alexander Grushko）周一向俄媒《消息報》稱，俄方會在任何俄烏和平協議要求堅實安全保證，包括拒絕烏克蘭加入北約、烏克蘭保持中立地位。格魯什科稱俄烏衝突已到了西方戰略失敗階段，歐洲須明白要為俄國安全提供國際法保障，須拒絕烏克蘭加入北約、放棄在烏克蘭部署外國軍隊或試圖利用它對俄施加軍事壓力。

至於戰情相對嚴峻的烏克蘭，總統澤連斯基周日宣布更換武裝部隊總參謀長，由副總參謀長格納托夫（Andriy Hnatov）接任，藉此加速軍事改革，原總參謀長巴爾吉列維奇（Anatoliy Barhilevych）改任烏國防部監察長，負責整飭軍規軍紀。

（路透社/紐約時報/BBC/CNN）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 和平協議 澤連斯基 普京 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

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