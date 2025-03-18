特朗普抗法官令驅逐移民 惹違憲爭議 引戰時法遣送「黑幫恐怖分子」 稱外交事務不受司法管轄

特朗普上周五（14日）晚簽署公告援引1798年《外國敵人法》（Alien Enemies Act）使之生效，但卻在不作公開之下便於上周六安排飛機，把被認定為委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的14歲或以上兼未歸化、沒有居留資格的委內瑞拉人遣送離美。

特朗普會援引《外國敵人法》驅逐非法移民的風聲傳出後，反對者擔心在不依法律或庇護審查程序之下就可驅逐大量移民。民權組織美國公民自由聯盟（ACLU）和民主前進（Democracy Forward）上周六入稟哥倫比亞特區聯邦地方法院，控告特朗普「在和平時期非法援引已有數百年歷史的戰時法，目的在於加速大規模驅逐行動」。

頒令後兩機沒折返 一架續起飛

聯邦法院法官博斯伯格（James Boasberg）在上周六傍晚的聆訊，表示引用《外國敵人法》缺乏別國「與戰爭相稱」的「敵對行為」，因此他頒布適用於「所有被美國拘留的非公民」的14天臨時限制令，又口頭命令遣送相關人士的已出發飛機即時折返。

不過，兩架已經出發的遣送飛機沒有按博斯伯格的命令折返，另一飛機則在他下命令後仍舊起飛出發。薩爾瓦多總統布克爾周日早上在社交媒體X透露，美國遣送的238名「阿拉瓜火車」成員和23名MS-13成員已抵達該國及將被關押最少一年。對於法官的折返命令，他寫道：「哎呀，太遲了。」

特朗普政府上月把「阿拉瓜火車」定性為「外國恐怖組織」，並與薩爾瓦多達成接收協議。美國新聞網站Axios報道，兩名政府高官表示，華府希望在聯邦法官介入前完成遣送行動。其一官員說，因為飛機已經飛到國際海域上空，所以「法官命令起不了作用」。

法律學者：恐陷憲法危機

白宮發言人萊維特周日強調，聯邦法院對總統的外交事務舉措或驅逐外國敵人的權力「並無司法管轄權」。她又表示，法官下命令時，那些移民已被逐出境；「單一城市的單一法官」不能指使滿載「被逐離美國領土的外國恐怖分子」的「航空母艦」。美國司法部長邦迪批評法官「無視關於總統特朗普權力的公認權威」。

特朗普政府的遣送行動，被質疑非法兼藐視法官的命令。智庫卡托研究所（Cato Institute）本土安全與公民自由的法律專家埃丁頓（Patrick Eddington）說，無論白宮怎麼說都是「公然藐視」法官，並且是美國內戰以來對美國權力制衡機制的最嚴峻考驗。他說：「這是完全出格和絕對是前所未有的。」

另外，ACLU指法律要求政府在公布總統公告後才能執行有關內容，因此特朗普政府的做法有違程序。

特朗普周日回應政府有否違背法官命令的記者提問時答道：「我不知道。你該問律師。」其政府周日向華盛頓的哥倫比亞特區巡迴上訴法院申請暫緩執行法官命令。

紐約大學法律教授吉勒斯（Stephen Gillers）向NBC表示，如果允許政府違反法院命令而「不受懲罰」，美國可能陷入憲法危機。他說：「現在國會已表現得屈從白宮意願，司法機構是制衡總統專制權力的最後手段。」他指美國現時面對的問題是，法官會否運用權力抵抗權力制衡的消失、維護法治。

（華盛頓郵報/紐約時報/路透社/Axios）