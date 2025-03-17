俄不滿「親烏」 美特使凱洛格降格

變「烏特使」 無法參與對俄停火談判

在烏克蘭首肯美方提出的30天停火提案後，威特科夫上周四晚上獲安排跟普京會面，但對比起2月中旬那次訪俄獲安排與普京會談3個半小時，並成功爭取一名美國傳教士獲釋，這次似乎沒那麼順利。英國天空電視台分析威特科夫的車隊片段，認為這名特朗普的特使雖然在莫斯科逗留了約12小時，但似乎大部分時間都是在等待。普京顯然正在跟之前一日才公布來訪的白俄羅斯總統盧卡申科會面，天空電視台質疑這並非巧合，而是克宮刻意展示主導權的表現。

特朗普對這指控反應甚大，強調威特科夫並非「白等」，而是先跟其他俄方官員會面。然而，他主動將凱洛格「降級」，再次令人懷疑莫斯科是否有權決定如何與美談判。

凱洛格原先頭銜是俄烏問題總統特使，理論上應同時跟進與莫斯科和基輔的交涉，可是一直以來他只能跟烏方商討，甚至缺席了2月中旬在沙特阿拉伯舉行的美俄高層會談——身為中東問題總統特使的威特科夫反而有份，令外界爭論他是否憑與特朗普的深厚淵源在外交議題獲得更大影響力。

美媒NBC近日引述一名知悉克宮想法的俄方官員稱，普京認為身為前美軍將領的凱洛格過於「親烏」，不是俄方想要或覺得夠級別跟自己打交道的對象，這說法獲另一美方官員確認。

另外，美俄尚有常規的外長級別聯繫，美國國務卿魯比奧上周六（15日）與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，討論烏克蘭問題的下一步行動。

（NBC/天空電視台/Politico/紐約時報）

（俄軍侵烏）