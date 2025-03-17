特朗普下令炸胡塞 護貨運海路施壓伊朗

最少31死 胡塞稱多為婦孺

特朗普在社交媒體表示，針對胡塞的攻擊目標包括「恐怖分子基地、領導人以及防空系統」。他指胡塞過去一年多經常在紅海地區對美國及其盟國船艦、飛機和無人機發動攻擊，並表示要用「壓倒性的致命武力」打擊胡塞，同時警告伊朗必須立即停止支持胡塞。

隸屬胡塞的媒體報道，美軍對也門首都薩那及兩個城市薩達和貝達發動約40次空襲。美國媒體報道，美軍從空中和海上對也門發動大規模軍事行動，重點打擊胡塞武裝的雷達、防空、導彈和無人機系統，目的是要打通紅海航道。美方官員透露，美軍航空母艦「杜魯門」號上的戰機參與行動。胡塞表明，對美方攻擊「不會沒有回應」，而伊朗外長阿拉格齊亦譴責美方行動，強調華府「無權決定德黑蘭的外交政策」。

魯比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫通話時向俄方告知美軍對也門的軍事行動。俄羅斯外交部強調「應立即停止武力行動，各方應透過政治對話解決問題，以防止進一步流血衝突」。

知會俄方 莫斯科強調政治對話解決

2023年10月以哈戰爭爆發後，胡塞向紅海和阿拉伯海水域的船舶發動數百次無人機和導彈襲擊，要求以色列停止在加沙的軍事行動。

以色列與哈馬斯之間搖搖欲墜的停火協議上周六面臨考驗。巴勒斯坦通訊社當天報道，一架以軍無人機上周六向加沙北部城鎮拜特拉希亞一群平民發動襲擊，造成最少9人死亡，包括3名記者，另有多人受傷。

另外，白宮上周六宣布，特朗普政府已撤回對伯勒爾（Adam Boehler）擔任總統人質事務特使的提名。一名白宮官員否認這與伯勒爾近期與哈馬斯直接對話的爭議有關。

（法新社/Axios/半島電視台/路透社）