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不滿公帑資助編輯自主 未做政府喉舌

【明報專訊】美國全球媒體總署（USAGM）管理的媒體雖獲政府資助，但擁有編輯自主。特朗普身邊人對此不滿，部分人認為這類傳媒應要宣傳政府政策，有的更認為應直接關閉這些媒體，至於特朗普亦尋求在USAGM和「美國之音」（VOA）安插其支持者加以控制。

早在首屆特朗普政府年代已有官員試圖剝奪USAGM及VOA的獨立，至特朗普去年勝選後，他在去年12月及今年1月先後提名質疑主流傳媒的萊克（Kari Lake）和博澤爾（Brent Bozell III）為下任的VOA台長及USAGM負責人。

特朗普尋求安插支持者控制

「向世界各地人們提供信息、促進交流和聯繫以支持自由和民主」作為USAGM的使命被寫進法律，然而美國有線新聞網絡（CNN）引述政府本月較早時的內部備忘，認為機構的使命是「清晰並有效地向全球展示特朗普政府的政策」，意味特朗普政府對機構的使命有不同理解。

負責特殊任務的總統特使格雷內爾2月在社交平台X曾批評自由歐洲電台（RFE）和VOA，指兩機構充斥極左人士。領導政府效率部（DOGE）的馬斯克則指歐洲現已自由，無人會收聽這兩個廣播機構，並表示兩個機構「只是激進左翼瘋狂人士在自言自語」，每年浪費10億美元（約78億港元）公帑，應予關閉。另一方面，早於VOA面臨停運前，其獨立已面對壓力。《紐約時報》2月底報道指USAGM近月對報道過批評特朗普新聞，或發表被認為批評特朗普言論的記者展開人力資源調查。

（CNN/紐約時報/NPR）

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