特朗普廢外宣戰要角　被轟送獨裁者大禮　美國之音等政府資助媒體　遭斷水喉迫停運作

行政命令要求USAGM及另外6個機構「取消非法定組成部分和職能」，而這些機構應將其法定職能的執行及相關人員的配置減少至法律所要求的最低限度。

美國之音地方台停運 員工無法入系統

VOA台長阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）上周六（15日）在其facebook個人帳戶帖文確認連同他在內，VOA全體逾1300名記者、監製及助理都被安排行政休假。

VOA成立於1942年，目的對抗德國納粹宣傳，如今每周該傳媒受眾有約3.6億人，其網頁介紹稱「以超過45種語言向沒有或僅有有限新聞自由的受眾提供報道」。USAGM去年有約3500名員工，財政預算約8.86億美元（約69億港元）。美國有線新聞網絡（CNN）引述有聽眾指出，部分VOA地方語言電台已停止廣播新聞，而只是在播放音樂；VOA韓國首爾分部負責人加洛（William Gallo）周日稱無法使用所有公司系統及帳戶。

USAGM亦中止對自由歐洲電台（RFE）和自由亞洲電台（RFA）的資助；前者在東歐國家如俄羅斯和烏克蘭提供廣播服務，後者則在中國及朝鮮提供新聞內容。RFE總裁卡皮（Stephen Capus）稱中止資助是向美國的敵人送大禮。RFA台長方貝（Bay Fang）前日在聲明指終止資助，「是對獨裁者和專制政權的一大獎勵，其中包括中國共產黨，他們最希望在資訊領域內毫無制衡、為所欲為」。她又稱USAGM的決定不僅剝奪每周近6000萬受眾知情權，更是犧牲美國利益讓敵手得益。

過去有部分共和黨人批評VOA等其他公共資助媒體對保守派有偏見，要求將之關閉。特朗普支持者、獲對方提名為下任VOA台長的萊克（Kari Lake）發聲明形容USAGM是「對美國納稅人的巨大腐敗和負擔」，指機構「無可挽救」。

不單是VOA等政府資助媒體，其他美國傳媒屢成特朗普針對目標。特朗普上周五在到司法部演說，點名批評CNN和MSNBC有關他的報道絕大部分是負面，是民主黨的政治工具，稱他們腐敗，所做的事非法，又謔稱MSNBC為MSDNC，暗指偏幫民主黨。

無國界記者斥威脅全球新聞自由

特朗普的決定在國內外引起不少批評。全國新聞記者俱樂部主席巴爾薩莫指裁撤VOA，破壞美國對自由和獨立新聞的承諾。總部在法國巴黎的無國界記者譴責此舉威脅全球新聞自由，並否定了美國80年來支持資訊自由流通的歷史。

法新社指尋求終結美國資助媒體的行為，或將一如特朗普其他大規模削資計劃般面對挑戰，因根據憲法，掌握財政權的是國會而非總統，而RFA過去一直得到民主及共和黨兩黨支持，因此國會可能會試圖阻止削資。

（路透社/法新社/NPR/衛報）