日擬九州部署長程反艦導彈 射程覆蓋中國沿岸 適用於「反擊能力」

料明春開始 採用日國產導彈

共同社報道，當局擬部署的是日本國產「12式」陸基反艦（地對艦）導彈的升級版，經升級後射程會由原先的數百公里提升至約1000公里，以日本標準而言屬長程導彈（以美軍標準只屬中程導彈）。自衛隊預期在2025財年起，將陸續接收並部署逾千枚升級版「12式」導彈，並在財年尾聲開始部署。

陸上自衛隊目前在九州大分縣由布市和熊本縣熊本市的基地已配置可運用長程導彈的地對艦導彈連隊，有可能成為率先部署的對象。惟長程導彈部署地點或成敵方攻擊對象，勢面臨當地居民反對，政府擬舉行說明會來謀求理解。

因沖繩縣距離中國大陸較近，日本當局為免引發關係緊張，故不計劃率先部署於此。惟沖繩縣知事玉城丹尼昨與內閣官房長官林芳正會面時表明，反對在當地部署用於反擊能力的長程導彈。

憂台海局勢 加強西南群島防衛

「反擊能力」又名「對敵基地攻擊能力」，是2022年底「安保3文件」（將中國軍事動向列為對國際秩序「前所未有的最大戰略挑戰」）的重點之一。日本下周一（24日）將成立「統合作戰司令部」，統一指揮陸海空自衛隊，並負責運用反擊能力。

中國官方對此未即時回應，但外交部以往批評過日方謀求發展「反擊能力」將嚴重違背和平憲法和專守防衛政策，嚴重威脅亞太地區的和平、安全與穩定。

（共同社/讀賣新聞）