烏官透露停火談判4紅線 「自願聯盟」再開會 英揆：普京拖延和談

不割額外領土 促放被擄烏童

《獨立報》昨引述烏克蘭高層消息人士表示，不太信任俄羅斯會接受合理的停火協議，預期對方會「再施詭計」。他們強調想達至和平，但需要持久和平而非短暫停火。報道指烏方在以下談判範圍有清晰立場如下：

（1）不會割讓額外領土——普京一直尋求全數奪取被俄軍局部佔領的頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松4州

（2）俄方歸還戰時拐走的數以千計烏克蘭兒童

（3）歸還數千名被俄羅斯非法扣留的烏克蘭平民，他們因不被視為戰俘，不應被計入交換戰俘的框架

（4）有需要萬一普京違反任何停火協議的國際安全保證

施紀賢：俄烏停火須美參與

與此同時，英國牽頭包括北約和歐盟委員會的25個歐洲、亞洲和英聯邦國家和組織舉行「自願聯盟」網上峰會，旨在為本周稍後的一場軍事規劃會議，預先探討各國計劃對自願聯盟作出怎樣的貢獻。施紀賢在開場白中指控普京試圖拖延和談，表明普京如「認真尋求和平，便應停止對烏克蘭的野蠻攻擊並同意停火」。他認為普京「遲早須走上談判桌並作嚴肅討論」，但向與會領袖強調不能坐等這刻來臨，而應持續推進相關進程。他會後發聲明指，與會各國將協助烏克蘭加強建設軍隊和自我防衛力量，並準備好在和平協議下以「自願聯盟」形式協助保障烏克蘭的海陸空安全。到在記者會上，施紀賢再強調俄烏停火必須有美國的合作和參與。

烏克蘭總統澤連斯基則在會後表示，他向在場西方盟友表明有必要「對安全保證作出清晰的立場定義」，強調安全保證既適用於烏克蘭，也適用於俄羅斯。澤連斯基另外表示，有關領土的議題「複雜」，應在較後時間才仔細討論。

（獨立報/金融時報/衛報）

（俄軍侵烏）