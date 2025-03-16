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美參院表決免政府停擺 舒默讓步黨友炮轟

【明報專訊】美國參議院上周五晚（14日）通過短期開支法案，在最後一刻避免聯邦政府「停擺」。事緣參院少數派領袖舒默讓步，轉而支持共和黨提出開支法案，助其避過拉布過關，這決定卻惹來民主黨內部分歧，不分溫和派和進步派，都有議員炮轟舒默，部分人更斥他出賣黨友，向特朗普「投降」。舒默自辯時警告政府關門恐令總統特朗普及執掌政府效率部（DOGE）的馬斯克更迅速瓦解重要政府服務。美媒分析，這次風波印證民主黨內部對應付特朗普存深刻分歧。

距政府停擺前僅數小時，參議院以54票贊成、46票反對通過短期開支案，為聯邦政府提供資金運作至9月底。相較2024財年水平，今次共和黨人提出的法案削減約70億美元聯邦開支——其中國防預算增加60億美元，非國防預算則減少130億美元。通常支出法案會標明針對關鍵項目提出具體的撥款指示，但如今數百項這類指示被取消，民主黨擔心該法案將給予特朗普政府更大自由度決定資金流向，例如可以將用於打擊毒品的資金用在驅逐非法移民等。

舒默此前堅稱民主黨會反對該法案，到上周四晚改變立場。在上周五較早時候的關鍵程序投票中，舒默連同8名民主黨及1名獨立議員加入共和黨陣營投贊成票，以62票贊成、28票反對過關，令其他民主黨人無法利用拉布戰術拖延最終表決。共和黨目前以53席控制參議院，但打破拉布需要60票。

顯民主黨「抗特」想法分歧大

舒默辯稱，若政府停擺恐正中特朗普和馬斯克下懷，使兩人以「遠比目前更快速度摧毁重要政府服務」，「在政府停擺下，特朗普將擁有廣泛權力，可將整個部門、項目和人員視為非必要，讓員工休假，而不保證他們會被重新聘用」。

惟多名民主黨議員批評，前眾議院議長佩洛西不點名指摘舒默放棄抗爭是錯誤抉擇。眾院進步派要角奧卡西奧- 科特茲暗批舒默決定「難以理解」，另一進步派眾議員康納斥舒默出賣黨友。特朗普則讚舒默做正確的事，稱這需勇氣。該法案已通過眾院，接下來將交特朗普簽署生效。

（路透社/金融時報/新華社）

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