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前瞻戰爭 低調卻具影響力 五角大樓內部智庫被裁惹質疑

【明報專訊】美國國防部長海格塞斯（圖）早前下令關閉有逾半世紀歷史的內部智庫「淨評估辦公室」（Office of Net Assessment），引起美國國安圈子一片哀嘆。「淨評估辦公室」知名度不高卻異常重要，過去一直協助國防部最高層想像未來戰爭的情景。國防部發言人上周四（13日）表示，該辦公室經架構重整後將重啟，並調整關注焦點到國家「最迫切的國安挑戰」，但未解釋新任務跟之前有何分別。

淨評估辦公室專責大國戰力評估

淨評估辦公室1973年1月成立時隸屬白宮國家安全委員會，同年10月轉至五角大樓旗下，專門負責比較美軍與其他潛在敵國軍隊的戰力差距和優劣之處（故名為「淨評估」），其實際影響力視乎時任防長的政策優次和與其主任的私人關係。淨評估辦公室每年耗費1000萬至2000萬美元（約7800萬至1.56億港元），比起8500億的國防部年度預算只是九牛一毛，但是其工作內容以至其十數名文官和武官組成的團隊，往往對國防部如何準備未來戰爭有大得不成比例的影響力。

歷逾半世紀　理論受華重視

其創立主任馬歇爾（Andrew Marshall）一直做到2015年才退休，他以採取創新方式研判軍隊戰力著稱，在1990年代開始注意中國，被認為是「中國威脅論」的首個推手。據《經濟學人》2012年一篇報道，曾至少7次參與中國國防白皮書編寫的著名中國軍事戰略學者陳舟坦言，中方專家團隊高度重視馬歇爾有關「軍事事務革新」的理論。淨評估辦公室近年把焦點放在與中國的潛在戰爭，主張所謂的「海空一體戰」（Air-Sea Battle），想像美軍首先利用隱形轟炸機和潛艇擊潰中方長程監控雷達的「眩目偷襲」，之後才發動大型海軍攻勢。

淨評估辦公室低調卻重要，令海格塞斯的決定備受質疑。在拜登時代曾任白宮國安會中國和台灣事務副高級主任的杜如松（Rush Doshi）在社交平台X指出，淨評估辦公室曾助美國贏得冷戰，早早捕捉中國挑戰，並研判戰務革新，中國對其極為關注並非沒有原因，特朗普政府將其終結會是另一個「無壓力下失誤」。

（紐約時報/Breaking Defense/經濟學人）

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