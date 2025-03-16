哥大撐巴示威留學生接連被捕驅逐 美卿預告註銷更多學生簽證 民權人士斥違憲

國土安全部上周五發布片段，顯示哥大建築、規劃與保護研究所的印度籍博士生斯里尼瓦桑（Ranjani Srinivasan）在3月11日從紐約拉瓜迪亞機場「自我驅逐出境」搭機前往加拿大。當局指她參與「支持恐怖組織哈馬斯的活動」、「鼓吹暴力和恐怖主義」，已在3月5日註銷其學生簽證。國土安全部長內姆聲言「獲得在美國生活和學習的簽證是一種特權」，一旦「鼓吹暴力和恐怖主義，這種特權應予撤銷」。斯里尼瓦桑的代表律師則指摘政府「僅因學生發表受憲法保護的政治言論，就在沒有預先通知下註銷學生簽證」。

聯邦移民部門官員上周四晚亦對該校兩所大學宿舍執行搜查令，搜查斯里尼瓦桑等的房間。數小時後，去年4月曾因參與哥大示威而被捕、來自西岸的另一巴勒斯坦留學生庫爾迪亞（Leqaa Kordia），即被指參與「支持哈馬斯的活動」和逾期逗留而被捕。國土安全部指庫爾迪亞因出席率不足，其學生簽證早於2022年1月被註銷。

巴裔綠卡公民被指危害美外交政策

迄今最受矚目的被捕者是曾領導哥大撐巴人示威、最近畢業的巴勒斯坦裔美國綠卡公民哈利勒（Mahmoud Khalil），他在3月8日被覊押，正等候被驅逐。其代表律師上周四向法院申請即時釋放其當事人，指拘捕和覊押哈利勒違反憲法賦予的言論自由、法律正當程序權利。魯比奧聲言哈利勒的逗留和活動有可能為美國帶來「嚴重有害的外交政策後果」，惟哈利勒未面對任何犯罪指控，也無證據顯示他跟哈馬斯有聯繫，法庭文件沒具體說明他如何危害美國外交政策。

自2023年10月以哈戰爭爆發後，撐加沙巴人的佔領校園示威席捲美國各地院校，其中哥大去年4月曾發生持續逾半個月的紮營示威，要求校方切斷來自以色列的資金，其間一批學生和校外人士曾佔據一幢教學大樓，230人被捕。隨着總統特朗普揚言要粉碎校園內的反猶主義，哥大首當其衝，本月初被暫停4億美元（約31.2億港元）的聯邦資助，令校方不得不修改收生和學生紀律的政策。到上周四，該校公布對涉及校內撐巴人示威的學生，作出停學數年、暫時撤銷已取得的學位和開除學籍等處分，受罰人數不詳。

民權運動人士稱示威者受到憲法第一修正案保障言論自由等權利的保護，當局做法將對大學院校造成寒蟬效應，他們同時批評哥大校方容許政府蠶食學術界的言論自由。逾200名哥大學生上周五在校園正門外示威。其一示威學生杰梅特里說：「聯邦政府不能規定學校教誰和不教誰，錄取誰和不錄取誰。」哥大校方強調一直致力打擊反猶，又堅稱校方致力保護師生。

當局被轟對大學院校製寒蟬效應

另外，副司法部長布蘭奇上周五表示，司法部正聯同國土安全部調查哥大有否「包庇及隱瞞校園內的不法外國人」，違反民權法或聯邦恐怖主義法。教育部上周表示，正調查60間學校涉嫌「容忍敵視猶太人的環境」。魯比奧同日表示未來幾日很可能會註銷更多人的學生簽證，斥其虛報赴美留學，實際上卻在「佔據大學建築物，並蓄意破壞、拆爛和挾持校園」。

（紐約時報/路透社/華盛頓郵報）