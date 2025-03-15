日揆送禮券予新任議員捱轟 石破茂稱私費支出無違法 拒辭職

共同社周五報道，石破的事務所被揭發早前在一個聚餐會上，向15名首次當選眾議員的自民黨人，每人分發10萬圓（約5231港元）商品券。日本政府消息人士與出席聚餐會的議員等人表示，全員已經退還商品券。

15議員獲發 全員退還

在野黨強烈譴責事件，立憲民主黨黨魁野田佳彥周五在記者會上表示，「將嚴厲要求說明」，計劃在國會追究。日本維新會共同黨魁前原誠司向記者說：「這是一種收買，極其不妥。」國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示：「若無法消除疑慮，（石破）很難繼續擔任首相。」就連執政聯盟的公明黨黨魁齊藤鐵夫亦稱：「聽到相關報道時，簡直不敢相信自己的耳朵。極不應該做出無法獲得國民理解的行為。」

石破周四深夜在官邸接受採訪時表示，只是「想着當作聚餐時的小禮品，慰勞他們的家人」，解釋稱這是私費支出，沒有犯錯。他周五在官邸再向記者解畫，稱「給許多人士造成了困擾和擔憂，非常抱歉」，但強調做法沒有觸犯《政治資金規正法》和《公職選舉法》，不會辭職。內閣官房長官林芳正在記者會上承認他自己有出席那次聚餐，但強調石破事務所的做法屬於「首相的個人行為」。

共同社引述石破身邊人士解釋稱，發商品券是因為「新議員開銷大」，這只是「出於好意分發」，並說明費用由石破私人支出。

（共同社／中央社）