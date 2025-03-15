日揆送禮券予新任議員捱轟 石破茂稱私費支出無違法 拒辭職

【明報專訊】日本首相石破茂的事務所被揭發以小禮物的名義向首次當選的自民黨國會眾議員分發商品券，引發朝野不滿。石破周五（14日）在國會表示，曾向自民黨議員分發商品券約10次，強調沒有違法，拒絕辭職。日本共同社的報道稱，繼自民黨派系收回扣事件後，與石破有關的「政治與金錢」問題曝光，這必將對石破造成打擊。
共同社周五報道，石破的事務所被揭發早前在一個聚餐會上，向15名首次當選眾議員的自民黨人，每人分發10萬圓（約5231港元）商品券。日本政府消息人士與出席聚餐會的議員等人表示，全員已經退還商品券。
15議員獲發 全員退還
在野黨強烈譴責事件，立憲民主黨黨魁野田佳彥周五在記者會上表示，「將嚴厲要求說明」，計劃在國會追究。日本維新會共同黨魁前原誠司向記者說：「這是一種收買，極其不妥。」國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示：「若無法消除疑慮，（石破）很難繼續擔任首相。」就連執政聯盟的公明黨黨魁齊藤鐵夫亦稱：「聽到相關報道時，簡直不敢相信自己的耳朵。極不應該做出無法獲得國民理解的行為。」
石破周四深夜在官邸接受採訪時表示，只是「想着當作聚餐時的小禮品，慰勞他們的家人」，解釋稱這是私費支出，沒有犯錯。他周五在官邸再向記者解畫，稱「給許多人士造成了困擾和擔憂，非常抱歉」，但強調做法沒有觸犯《政治資金規正法》和《公職選舉法》，不會辭職。內閣官房長官林芳正在記者會上承認他自己有出席那次聚餐，但強調石破事務所的做法屬於「首相的個人行為」。
共同社引述石破身邊人士解釋稱，發商品券是因為「新議員開銷大」，這只是「出於好意分發」，並說明費用由石破私人支出。