亞美尼亞阿塞拜疆完成和談

【明報專訊】南高加索地區世仇亞美尼亞和阿塞拜疆周四宣布已完成和平協議條文的談判，但仍待擇取日期和地點簽署。
阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫表示，亞方已接受阿方對兩項尚未解決條文的提案。亞美尼亞外交部其後發表聲明，和平協議已準備好簽署，其聲明內容顯示雙方尚有齟齬，亞美尼亞批評阿塞拜疆選擇單方面而非聯合發表聲明，但仍指已準備好展開有關「簽署協議的日期和地點」的談判。
兩國就納戈爾諾-卡拉巴赫地區的主權歸屬屢爆衝突，但在阿塞拜疆2023年戰爭贏得決定性勝利，納卡地區的亞美尼亞族基本全部撤到鄰近的亞美尼亞國內。亞美尼亞總理帕希尼揚其後承認阿塞拜疆對納卡地區的主權，踏出兩國關係正常化的關鍵第一步。
和議草案17條款餘2條待解決
帕希尼揚1月底確認，和議草案的17項條款中仍有兩項未解決：其一分歧是在邊界「不部署第三方武力」——亞方主張應容許在「分界線已執行的邊境部分」作出這種部署；另一分歧是雙方在國際司法機構撤回法律案件的計劃——兩國在國際法院（ICJ）、國際刑事法院（ICC）和歐洲人權法院（ECHR）相互指控在衝突中侵犯人權，帕希尼揚主張雙方須同時徹底放棄追究，包括不再在雙邊外交上舊事重提。
巴伊拉莫夫表示，阿方下一期望是亞美尼亞修憲並移除對納卡地區領土聲索的條文。帕希尼揚2月時已宣布要舉行新憲法公投，但他周四強調亞方憲法不包括敵對阿塞拜疆的領土聲索，相反阿方憲法才有對亞美尼亞國土的聲索。
（衛報/Politico）
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