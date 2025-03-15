亞美尼亞阿塞拜疆完成和談

阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫表示，亞方已接受阿方對兩項尚未解決條文的提案。亞美尼亞外交部其後發表聲明，和平協議已準備好簽署，其聲明內容顯示雙方尚有齟齬，亞美尼亞批評阿塞拜疆選擇單方面而非聯合發表聲明，但仍指已準備好展開有關「簽署協議的日期和地點」的談判。

兩國就納戈爾諾-卡拉巴赫地區的主權歸屬屢爆衝突，但在阿塞拜疆2023年戰爭贏得決定性勝利，納卡地區的亞美尼亞族基本全部撤到鄰近的亞美尼亞國內。亞美尼亞總理帕希尼揚其後承認阿塞拜疆對納卡地區的主權，踏出兩國關係正常化的關鍵第一步。

和議草案17條款餘2條待解決

帕希尼揚1月底確認，和議草案的17項條款中仍有兩項未解決：其一分歧是在邊界「不部署第三方武力」——亞方主張應容許在「分界線已執行的邊境部分」作出這種部署；另一分歧是雙方在國際司法機構撤回法律案件的計劃——兩國在國際法院（ICJ）、國際刑事法院（ICC）和歐洲人權法院（ECHR）相互指控在衝突中侵犯人權，帕希尼揚主張雙方須同時徹底放棄追究，包括不再在雙邊外交上舊事重提。

巴伊拉莫夫表示，阿方下一期望是亞美尼亞修憲並移除對納卡地區領土聲索的條文。帕希尼揚2月時已宣布要舉行新憲法公投，但他周四強調亞方憲法不包括敵對阿塞拜疆的領土聲索，相反阿方憲法才有對亞美尼亞國土的聲索。

（衛報/Politico）