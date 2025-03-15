美國防部將擬軍事選項 確保自由使用巴拿馬運河

特朗普曾指控巴拿馬運河被中國控制和針對美國船舶，上周在國會演說中表示，為進一步加強國家安全，政府將收回巴拿馬運河。NBC引述美國官員報道，白宮已指示國防部擬訂方案，以增加美國在巴拿馬的駐軍，從而實現特朗普的目標。報道指美軍南方司令部正制定計劃，包括加強與巴拿馬的安全合作、「可能性較低」的武力奪取運河等選項。南方司令部司令霍爾西本周已向防長海格塞斯提交有關戰略草案。

NBC指出，計劃的另一重點是，在區域戰爭或美國面臨威脅時，於巴拿馬附近部署美軍，以確保運河安全並阻止中國使用該運河。

CNN與路透社則報道，美國國防部一份名為《臨時國家防衛戰略指導》的備忘錄顯示，特朗普政府要求國防部官員立即執行的指令之一，是「提供可信的軍事選項，以確保美國對巴拿馬運河具有公平且不受限制的軍事與商業通行權」。

巴拿馬外長：堅定捍衛領土運河

CNN指出，備忘錄與2022 年《國家防衛戰略》相比，標誌着五角大樓優先事項的顯著轉變。備忘錄與特朗普公開宣布的目標一致，包括在美國邊境部署軍事資源、加強美國在西半球的存在，以及幾乎將所有戰略重點集中於中國。

巴拿馬外長馬丁內斯-阿查前日向傳媒表示巴拿馬將堅定捍衛其領土、運河及其主權，指運河「屬巴拿馬人民，並將永遠如此」。

（法新社/中央社/NBC/CNN/半島電視台）