普京倡烏叫停動員、不輸入武器換停火 特朗普讚特使訪俄「有成果」 澤連斯基斥俄掩飾拒停火意圖

「構思本身是正確，我們無條件地支持。然而，有些議題是我們必須商討，我想我們需要跟我們的美國同僚和伙伴討論。」普京跟來訪的白俄羅斯總統盧卡申科會晤後的記者會上回應烏戰停火提案，強調同意前提是停火能帶來長久和平，並消除引發烏克蘭危機的根源，又質疑在長逾2000公里的戰線上由誰決定有否遵守或違反停火。

普京：支持構思但仍有議題待商討

俄軍目前在收復被烏軍反侵的庫爾斯克州進展順利，普京聲言這情况下美方提出30日臨時停火是對烏方有利，烏軍可能把握停火機會強制動員和組織武器供應。他還強調不會容許庫州的烏軍殘部平安撤出，指基輔高層可下令他們「投降」

負責外交的總統助理烏沙科夫同日較早前便質疑，臨時停火提案只是給烏軍提供短暫喘息機會，強調未來的停火協議應兼顧俄方利益。

克宮稱美俄將敲定特普通電話時間

克宮發言人佩斯科夫昨確認普京周四晚上已跟威特科夫會面，後者將普京對停火的評估意見轉告特朗普後，美俄將決定特、普通電話的時間，但強調雙方「仍有很多工作需要做」，因俄方尚未摸清特朗普立場，但對停火前景審慎樂觀。克宮另有確認普京跟沙特阿拉伯王儲穆罕默德通電話，感謝後者斡旋上月美俄外交官會談。

澤連斯基周四晚上在例行全國電視演說回應稱，普京的表態一如所料「非常精心操作」，雖沒有對停火「直接說不」，然而「實際上正準備拒絕」，「普京當然害怕直接跟特朗普總統說他希望繼續這場戰爭，希望殺害烏克蘭人」。他昨指普京可能會試圖將停火提議拖入無休止的談判，敦促美國及烏克蘭的其他盟友對俄施壓。

身處白宮的特朗普則形容普京說法「非常有前景」卻「不完整」，指威特科夫正在莫斯科跟俄方官員討論停火方案，磋商將反映「俄方是否準備好達成交易」，倘若後者拒絕「將令世界失望」。特朗普表示：「我樂意跟他（普京）會談，但我們（美俄）需盡快把問題解決。」

西方不少評論質疑普京只是假裝配合特朗普，試圖拖延停火，並開出對烏克蘭極不利的條件。BBC國際媒體觀察部俄羅斯主編舍夫琴科（Vitaly Shevchenko）便指，普京開出停供武器、叫停動員、庫州烏軍投降等烏方難以應允的條件，而其口中所謂解決衝突根源問題，實際上是尋求實現侵烏初衷——令烏克蘭從地圖上消失。

專家：俄「無條件停火」附嚴苛條件 觀美反應

華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）非常駐高級研究員里巴科娃（Elina Ribakova）則指，普京不希望被外界認為阻撓特朗普的停火協議，同時面對美方極限施壓也不感壓力，「他們（俄方）想跟美國玩懦夫博弈，假裝配合的同時提出附帶嚴苛條件的『無條件停火』，來看特朗普會怎麼做」。

另外，在加拿大舉行的七國集團（G7）外長會議昨發聲明，讚揚烏方致力於立即停火，呼籲俄方同意以平等條款接受停火，並最終全面執行。與會各方還討論了俄方不同意停火的話，如何向其施加更多侵烏成本。

（紐約時報/BBC/金融時報/新華社）

（俄軍侵烏）