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馬斯克為政府瘦身未即見效 美上月聯邦支出新高

【明報專訊】英國《金融時報》（FT）周三（12日）報道，由富商馬斯克領導的美國政府「瘦身」計劃未即時見效，美國財政部最新數據顯示，上月聯邦支出升至6030億美元（約4.7萬億港元）創新高，比去年同期增加7%，只有少數幾個部門開支有所下降。

FT指出，雖然馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）最近宣稱已節省逾1000億美元，但美國聯邦政府2月開支仍按年增加400億美元，增幅達7%。

財政部數據顯示，除教育部削支60億美元，以及美國國際開發署（USAID）2月撥款按年大砍一半至2.26億美元外，多個部門及範疇開支持平或不跌反升：其中國務院上月核心開支僅減少了1億美元；醫健和社保開支則增加了50億和80億美元，升幅分別為3%和6%；財政部直接開支按年上升290億美元，抵消了不少削支效果。

專家：未有效削社保醫保等開支

紐約保守派智庫「曼哈頓政策研究所」經濟政策專家里德爾（Jessica Riedl）表示，七成五的聯邦開支用於社保、醫保、國防、退伍軍人事務及償還利息，但沒迹象有關方面呈現有效減省。在前拜登政府任白宮經濟顧問的杜克（Brendan Duke）亦指出，DOGE的工作尚在初期階段，解僱大批聯邦僱員的後果未即時呈現在上月財政數據中。

馬斯克日前重申，仍以為年度聯邦預算減省1萬億美元（約7.8萬億港元）為目標，目前每日正削減開支達40億美元（約312億港元）。美國總統特朗普上周四要求「手術刀式」慎重處理政府裁員，並將裁員的最終決定權留給主管部門的閣員，被指是首次「約束」馬斯克。

（金融時報）

相關字詞﹕美國財政部 政府效率部（DOGE） 削減開支 馬斯克 美國

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