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杜特爾特：為菲反毒戰負全責 首國際刑事法院受審亞洲前國家元首

【明報專訊】因任內發動血腥「反毒戰」而遭國際刑事法院（ICC）發出拘捕令的菲律賓前總統杜特爾特周二被捕後押送至荷蘭海牙，翌日被ICC扣留。杜特爾特在周四（13日）發布至其社交平台的一段影片中說，他會為「反毒戰」承擔一切責任，並準備面對漫長法律程序。

這段長約兩分鐘的影片，是杜特爾特在飛往海牙的飛機上拍攝，身穿白襯衫的他說：「我曾是領導我們執法部門和和軍隊的人，我說過我會保護你們，我會對一切負責。我一直告訴警察和軍隊，這是我的工作，我有責任。」他表示，自己將面對漫長的司法程序，但「我會繼續為國家服務，如果這是我的命運，那我接受」。他又對支持者說，自己沒事，不要擔心。

受害者代表律師：國際刑事司法重大信號

79歲的杜特爾特將是首名在ICC受審的亞洲前國家元首。一輛相信載着杜特爾特的車周三駛入ICC拘留中心，當經過一群杜特爾特支持者時，有人揮舞菲國旗並高叫：「把他帶回來。」一名50歲支持者批評沒經適當程序，「這是綁架，他們送他上飛機後帶到這裏」。反毒戰受害者的代表律師安德烈斯在ICC外受訪時則稱，拘捕杜特爾特是對國際刑事司法一個重大信號，顯示沒有人能凌駕法律。杜特爾特將被覊押在拘留所直至首次出庭，可能未來數天內出庭。被拘留者關押在單人牢房，內有電腦供使用處理案件，並設有戶外運動區。

杜特爾特在2016年至2022年執政期間鐵腕掃毒，官方數字顯示最少6000名嫌疑毒販和吸毒者被警方或身分不明的殺手擊斃，但ICC引用的數據顯示，估計有1.2萬至3萬平民被殺，人權組織稱許多都是被「法外處決」。ICC表示，有「合理理由」相信杜特爾特在反毒行動中，作為「間接共犯」犯下反人類罪。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕反毒品戰爭 海牙 國際刑事法院（ICC） 杜特爾特 菲律賓

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