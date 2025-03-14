美FCC設國安委員會 稱加強防禦中國網攻

華促勿渲染中國威脅論

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，成立國安委員會是要加強應對「境外敵對勢力持續不斷的威脅，尤其是中共」。他說，該委員會有多項目標，包括降低美國遭受網絡攻擊、間諜活動和敵對國家監視的風險，並減少對敵手國家供應鏈的依賴。

委員會還將致力確保美國在關鍵技術領域，如5G和6G、AI、衛星與太空、量子電腦等，能在與中國競爭中獲勝。這個新成立的委員會將由律師Adam Chan領導，他曾在眾議院的美國與中共戰略競爭特設委員會工作，後者是國會因應來自中國的安全威脅而於2023年設立。

美求關鍵技術領域保領先地位

《金融時報》指出，FCC的傳統角色為監管電訊服務供應商，但隨着中美在關鍵技術的競爭加劇，其工作範圍不斷擴大，包括無人機認證、規管關鍵海底通訊電纜等，均與美國的國家安全有關。

（金融時報）