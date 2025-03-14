美FCC設國安委員會 稱加強防禦中國網攻

【明報專訊】英國《金融時報》周三（12日）報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）正成立國家安全委員會，加強美國防禦中國的網絡攻擊，並協助美國在人工智能（AI）等關鍵技術領域保持領先地位。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應時敦促美方不要渲染所謂的中國威脅，應客觀理性地看待中國，共同推動兩國關係穩定健康發展。
華促勿渲染中國威脅論
FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，成立國安委員會是要加強應對「境外敵對勢力持續不斷的威脅，尤其是中共」。他說，該委員會有多項目標，包括降低美國遭受網絡攻擊、間諜活動和敵對國家監視的風險，並減少對敵手國家供應鏈的依賴。
委員會還將致力確保美國在關鍵技術領域，如5G和6G、AI、衛星與太空、量子電腦等，能在與中國競爭中獲勝。這個新成立的委員會將由律師Adam Chan領導，他曾在眾議院的美國與中共戰略競爭特設委員會工作，後者是國會因應來自中國的安全威脅而於2023年設立。
美求關鍵技術領域保領先地位
《金融時報》指出，FCC的傳統角色為監管電訊服務供應商，但隨着中美在關鍵技術的競爭加劇，其工作範圍不斷擴大，包括無人機認證、規管關鍵海底通訊電纜等，均與美國的國家安全有關。
（金融時報）
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