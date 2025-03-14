歐盟擬向威士忌開刀 特朗普威脅200%酒稅回敬

特朗普昨日帖文形容歐盟是「全球其一最濫用稅規和關稅的當局之一，成立的唯一目的是佔美國便宜」，批評其計劃向威士忌徵收高達50%關稅「惡名昭彰」，指歐盟如不立即撤銷相關關稅，將向其葡萄酒、香檳等所有酒類產品開徵200%關稅。

另外，美國商務部長盧特尼克周三向霍士財經網表示，特朗普將把銅納入貿易保護範圍，稱直至美國本土鋼、鋁生產加強前，沒人或事物能阻止相關關稅。花旗集團分析估算，未來3個月銅價有可能升至每噸1萬美元。倫敦金屬交易所本周四銅價一度高見每噸9797美元，升至去年10月以來新高；今年累計升幅近12%。

美稱銅將納貿易保護範圍 價即飈

此外，周五宣誓就任總理的加拿大前央行行長卡尼周三表示，加方準備好跟美國就新貿易協議展開談判，但前提是特朗普「尊重加拿大主權」。在美國鋼、鋁關稅生效後，加拿大周四起對總值298億加元（約1608億港元）美國進口貨物徵收對等25%關稅作為報復，當中包括電腦、體育用品及鑄鐵產品。

（路透社/BBC/彭博社）