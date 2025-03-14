歐盟擬向威士忌開刀 特朗普威脅200%酒稅回敬

【明報專訊】美國針對多個主要貿易伙伴的關稅戰有加劇之勢，歐盟周三（12日）宣布下月1日起向總值260億歐元（約2200億港元）美國貨物加徵關稅，應對美國對所有進口鋼、鋁徵收25%關稅周三生效。美國總統特朗普周三警告歐盟若如期落實上述報復計劃，將進一步向對方加徵關稅。他周四再於旗下社交平台Truth Social發文威脅如歐盟不撤銷威士忌關稅，將向歐盟酒類產品開徵200%關稅。
特朗普昨日帖文形容歐盟是「全球其一最濫用稅規和關稅的當局之一，成立的唯一目的是佔美國便宜」，批評其計劃向威士忌徵收高達50%關稅「惡名昭彰」，指歐盟如不立即撤銷相關關稅，將向其葡萄酒、香檳等所有酒類產品開徵200%關稅。
另外，美國商務部長盧特尼克周三向霍士財經網表示，特朗普將把銅納入貿易保護範圍，稱直至美國本土鋼、鋁生產加強前，沒人或事物能阻止相關關稅。花旗集團分析估算，未來3個月銅價有可能升至每噸1萬美元。倫敦金屬交易所本周四銅價一度高見每噸9797美元，升至去年10月以來新高；今年累計升幅近12%。
美稱銅將納貿易保護範圍 價即飈
此外，周五宣誓就任總理的加拿大前央行行長卡尼周三表示，加方準備好跟美國就新貿易協議展開談判，但前提是特朗普「尊重加拿大主權」。在美國鋼、鋁關稅生效後，加拿大周四起對總值298億加元（約1608億港元）美國進口貨物徵收對等25%關稅作為報復，當中包括電腦、體育用品及鑄鐵產品。