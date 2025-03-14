波蘭總統獻策威懾俄 促美核彈頭部署當地

杜達（Andrzej Duda）稱，美國在什麼地方部署核武器將由總統特朗普決定，但指出俄羅斯在未徵求任何外國同意下，前年把戰術核武轉移至白俄，因此稱特朗普「顯然可以」把在西歐和美國本土儲存的核彈頭重新部署至波蘭，令北約成員國更為安全。波蘭2022年曾向美國提出共享核武計劃，但被時任拜登政府拒絕。杜達又對波蘭總理圖斯克上周五在國會演說中，呼籲自建核武庫的提議潑冷水，指相關過程「或需時數十年」，暗示難解燃眉之急，但他同意圖斯克稱法國有意把核保護傘伸延至歐洲盟友，會有助保障波蘭安全。杜達又表示，自己並不認為特朗普在烏戰談判中偏幫俄羅斯，相信對方暗地裏有動用手段向俄方施壓。

G7外長會議 魯比奧促聲明避惹怒俄

歐洲正嘗試在美國「退場」下協調抗俄援烏。美國國務卿魯比奧抵達加拿大魁北克省拉馬巴耶（La Malbaie），出席周四起一連兩天的七國集團（G7）外長會議，他稱不尋求在當下協調俄烏停火期間，G7發表任何「會惹怒俄羅斯」的聲明。加拿大外長趙美蘭則表示，將在每場會議中都提出美國發動關稅戰問題，從而跟歐洲協調應對，並向美方施壓。

（金融時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）