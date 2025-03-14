特朗普稱「極具破壞制裁」逼俄允停火

特朗普未有透露談判代表赴俄的細節。俄媒周四報道，特朗普的中東問題特使威特科夫當天抵達莫斯科。白宮發言人萊維特周三表示，國安顧問華爾茲當日跟俄國相關官員會談。特朗普指他就停火一事收到積極信息，但「積極的信息並不意味着什麼」，指現在局勢非常嚴峻，可能引發第三次世界大戰。副總統萬斯稱未來兩天美俄官員將通電話及面對面會談。

專家：俄對美出口大減 制裁效果有限

有分析指出，美國進一步制裁及加徵關稅，藉此說服俄國停火及談判可能效果有限。歐洲政策分析中心研究員科利亞德爾（Alexander Kolyandr）稱，俄國對美出口較俄烏戰爭前已下降逾八成，降至約30億美元（約234億港元），是1992年以來新低。他指美國能夠迅速實施的唯一重大銀行制裁，是取消現有措施中的例外條款，該條款容許部分銀行接受能源出口款項。

科利亞德爾指美方亦可結束對銀行業制裁及取消限制接觸西方技術的禁令，以鼓勵俄羅斯停火，但除此之外，問題則變得更複雜，因為俄羅斯總統普京的長期要求並未改變：烏克蘭非軍事化、烏承諾未來不入北約，以及俄國尋求保留已吞併的烏國領土。

（法新社/紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）