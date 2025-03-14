俄戰場告捷 對美烏停火案「未收貨」 普京戎裝視察前線振士氣 另稱停戰需「消除衝突根源」

在電視轉播的畫面中，身穿陸軍迷彩服的普京周三視察時讚賞部隊近期取得的進展，並予以鼓勵。總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普京表示，俄軍已將烏軍從其曾控制的逾86%領土驅逐出去，相當於1100平方公里土地，而過去5天重奪24個聚居地，並在庫州俘虜430名烏軍。普京稱俄軍將完全解放庫爾斯克州領土，又稱考慮在鄰近庫州的烏克蘭蘇梅州設立緩衝區，阻止烏軍再反侵。

俄收復戰略重鎮蘇賈

俄國防部昨宣布，俄軍已重奪烏軍在庫州控制城鎮中面積最大的戰略重鎮蘇賈（Sudzha），以及梅洛沃伊（Melovoi）和波多爾（Podol）兩個聚居地。烏克蘭去年8月反侵庫州不久就宣布已控制蘇賈，是烏軍在庫州的主要行政及後勤樞紐。

隨着烏克蘭同意美國的臨時停火建議，俄烏停火現取決於俄羅斯的態度，美總統特朗普如何令俄配合和平方案備受關注（見另稿）。《華盛頓郵報》周四（13日）披露一份與俄羅斯聯邦安全局（FSB）關係密切的莫斯科智庫報告，內容提及俄方對結束俄烏衝突的部分苛刻條件。報告稱特朗普希望在就任100天內達成俄烏和平的想法「不可能實現」，指烏克蘭危機的和平解決方案在2026年前都不會出現。該文件亦拒絕所有向烏國派維和部隊計劃，強調須承認俄國擁有所控制的烏克蘭土地主權，並提出在烏國東北與俄國布揚斯克州和別爾哥羅德州等俄烏邊境建立緩衝區，又在鄰近克里米亞的烏南建立非軍事區。

俄智庫報告提苛刻停火條件

彭博社周三引述消息人士報道，普京希望確保自己提出的要求得到接納後才同意停火，或對停火談判採取「拖字訣」。報道指美烏達成的停火方案並未滿足俄國提出的停戰條件；俄國此前要求烏克蘭成為中立國，大削軍隊規模並割讓領土，而消息人士指克里姆林宮或要求美歐停止向烏克蘭供武作為停火條件。卡內基俄羅斯歐亞中心研究員斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）認為普京不會明確表示同意與否，即使他就停戰擺出姿態，都仍是暫時的，且附帶非常苛刻條件。

俄國外交部發言人扎哈羅娃周四稱，俄國準備跟美國商討美烏討論的停火提議，又指俄方不接受外國部隊派駐烏國，或在烏國設立外國軍事基地。普京的外交政策顧問烏沙科夫周四在一個電視訪問稱，他前一天跟美國安顧問華爾茲對話，闡述俄方就美烏停火提議的立場，指停火提議給了烏軍一個暫時喘息空間，「僅此而已」，而俄國尋求的是一個考慮俄羅斯合法利益及關切的長期解決方案。烏沙科夫說：「在當前局勢下，任何只是模仿和平行動的舉措，似乎都沒有任何實際意義。」俄羅斯國營傳媒RIA周四報道稱，烏沙科夫指美烏支持的30天停火提案「草率」，「只反映烏克蘭的觀點」，需要重新調整，以考慮俄羅斯利益。

普京幕僚批停火案草率 未顧俄利益

烏沙科夫聲稱，美方已經明白，想要和平解決烏克蘭問題就不可能討論烏克蘭加入北約的問題。此前俄羅斯已經就未來的任何和平協議劃出了紅線，不會容忍在烏克蘭部署任何外國軍隊，也不會容忍在烏克蘭建設外國軍事基地。

（法新社/路透社/彭博社/華盛頓郵報/CNN）

（俄軍侵烏）