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撤回對加國倍增關稅 特反覆政策「嚇窒」商界

【明報專訊】美國和加拿大繼續就關稅「過招」，周二更出現劇戲性轉折。美國總統特朗普周二（11日）宣布周三起倍增加拿大鋼鋁關稅至50%，報復加拿大對輸往美國電力加徵25%附加費後，安大略省同意暫停向美3州徵收電力附加費，白宮隨即撤回倍增關稅的決定。《華爾街日報》引述知情人士報道，特朗普反覆無常的貿易政策令商界感恐慌，企業高層近日紛紛致電白宮查詢，政府一些經濟官員也擔心關稅政策打擊經濟。

官員憂拖累股市打擊經濟

白宮發言人德賽周二表示，特朗普揚言將對加拿大加徵50%關稅後，安大略省長福特與美國商務部長盧特尼克通電話並表示，將撤回對輸美3州電力徵收25%附加費。德賽稱，美國將自周三凌晨起，針對加拿大及所有其他貿易伙伴徵收25%鋼鋁稅。當日下午，福特和盧特尼克發表聯合聲明說，兩人及美國貿易代表格里爾周四（13日）將在華盛頓會談，於美國4月2日實施對等關稅前，共同商討《美墨加協議》（USMCA）的「更新」內容。

特朗普反覆無常的貿易政策和前後不一的經濟信息令商界感焦慮，《華爾街日報》周二引述知情人士報道，白宮幕僚長懷爾斯等高官近日接到大量企業高層和說客的來電，敦促政府制定更可預測的關稅政策，以穩定市場恐慌情緒。許多商界人士已放棄游說特朗普扭轉貿易政策，轉而請求白宮明確解釋其政策方向。

知情人士稱，特朗普在關稅上激進做法令一些經濟官員不安，包括國家經濟委員會（NEC）成員，他們擔心關稅及貿易政策的不確定性正拖累股市，並推高能源到建材等各類商品的價格。特朗普的經濟顧問曾警告他說，關稅可能會損害市場和經濟增長，但他基本上不為所動。

經濟團隊矛盾浮面

《華爾街日報》指出，接連發布關稅政策及由此引發的經濟動盪，使特朗普經濟團隊內部長期醞釀矛盾浮上枱面。知情人士透露，作風強硬的盧特尼克有時並未完全讓其他顧問參與貿易議程，包括國家經濟委員會主任哈西特、貿易代表格里爾等。例如盧特尼克上周在霍士新聞單方面宣布，加拿大和墨西哥可能很快與美達協議，避免因芬太尼走私而加25%關稅。這讓格里爾和經濟顧問委員會措手不及，他們急忙設法，最終說服特朗普對符合《美墨加協議》貨品暫緩加關稅1個月。

（法新社/華爾街日報）

相關字詞﹕美國 加拿大 貿易 關稅 特朗普2.0

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