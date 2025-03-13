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美鋼鋁關稅生效 歐盟加國反制 歐4．1起對2200億元美貨加稅 加拿大徵對等關稅

【明報專訊】美國對所有進口鋼、鋁徵收25%關稅的措施周三（12日）生效，觸發貿易戰升級，歐盟隨即作出反制，宣布下月1日起向總值260億歐元（約2200億港元）的美國貨加徵關稅，但留有時間與華盛頓談判。加拿大亦推出反制措施，財長勒布朗宣布美東時間周四零時1分起，對另外總值298億加元（約1605億港元）的商品徵收25%對等關稅，當中涉及體育器材、電腦和鑄鐵產品。英國、日本和澳洲等美國盟友均不滿美國的做法。

英日澳盟友均表不滿

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，對美國決定感到遺憾，認為關稅對企業和消費者都不利，並將擾亂供應鏈，為經濟帶來不確定性，危及就業及導致物價上漲，「歐盟必須採取行動保護消費者和企業」。歐盟將採取兩階段反制措施，首先恢復歐盟在特朗普首個任期時具代表性的美國貨徵關稅，包括波本威士忌（Bourbon Whiskey）、牛仔褲及哈利電單車等，4月1日起生效。之後將針對美國的工業及農產品加徵關稅，例如鋼、鋁、紡織品、家電、塑膠、禽肉、牛肉、雞蛋、奶製品、糖和蔬菜，有關措施需得到歐盟成員國通過，將於4月中生效。

馮德萊恩表示，歐盟願意與美國展開有意義的對話，她已委託歐盟貿易專員塞夫科維奇重啟與美國的談判，尋找更好的解決方案。

美國總統特朗普上月宣布對所有進口美國的鋼、鋁關稅上調至25%，沒有國家可獲豁免，聲稱此舉為保護國內的鋼鋁業。特朗普也擴大了鋼鋁關稅的適用範圍，包括網球拍、健身單車、家具和冷氣機等多種含鋼和鋁的產品。

華稱採必要措施維護權益

中國外交部發言人毛寧昨天表示，美方做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，中方將採取一切必要措施維護自身的合法權益。英國政府對美國向全球徵鋼鋁關稅感失望，但沒像歐盟般採取報復措施，僅表示正尋求與華盛頓達成更廣泛的經濟協議。日本對未能獲美國豁免徵關稅感「遺憾」。在特朗普首個任期曾獲鋼鋁關稅豁免待遇的澳洲，今次未能倖免，總理阿爾巴尼斯批評這一決定「完全不合理」，違背兩國長久友誼精神， 但他表示不會實施報復性關稅，因此舉只會推高澳洲物價。

美國徵鋼鋁關稅，意味入口這些金屬的美國企業須支持25%稅款，可能導致國內許多企業成本上升，包括航天、汽車製造和建築業。一些經濟學家警告，徵關稅可能會幫助美國的鋼鋁業，但會傷害更廣泛的經濟。

（BBC/路透社/金融時報）

相關字詞﹕貿易戰 美國 反制措施 歐盟 鋼鋁關稅 特朗普2.0

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