居港多年共和黨金主　獲亞太助卿提名

麥可德曾任駐泰大使

特朗普周二在社交媒體Truth Social上宣布提名，讚許麥可德在泰國擔任美國大使期間「做得很好」，表示對他服務國家充滿信心。特朗普還指出，麥可德「以優異成績」取得哈佛大學法學博士，在史丹福大學攻讀東亞研究碩士期間，曾撰關於中國核武戰略的論文。

56歲的麥可德長年在美國蘇利文‧克倫威爾律師行（Sullivan Cromwell）任職，1997年駐港，專長商業法，是併購和私募股權方面專家。他在港期間曾任香港救助兒童會董事局主席和共和黨海外事務組織全球主席。在2020年1月至2021年1月期間，他曾任美國駐泰國大使，是1975年來該職位首位政治任命者，任內促進美泰戰略關係，加強兩國經濟合作，並就鼓勵供應鏈和製造業遷往泰國，與泰政府緊密合作。

（日本放送協會/泰國民族報/大西洋理事會）