格陵蘭中間偏右黨爆冷勝選

美國總統特朗普多次揚言要控制格陵蘭，令今屆格陵蘭議會選舉備受國際關注，且爭取獨立亦成主要議題，民眾投票意慾也大增，投票率高達70.9%，較上屆高5個百分點。

民主黨主張漸進獨立

主張循序漸進走向獨立的民主黨（Demokraatit）得票率最高，達30.8%，相當於上屆2021年獲9.1%得票的逾3倍。主張馬上獨立、跟美國締結協議換取經濟與防衛保障的方向黨（Naleraq），得票也增加一倍至23.7%。原中間偏左執政聯盟因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）和左翼政前進黨（Siumut）得票率分別為21.4%及14.7%，總得票率由上屆的66.1%跌至36.1%。

格陵蘭的政黨幾乎皆主張獨立，只是步伐不一。自治46年來，議會向來都是由因紐特人共同體或前進黨主導，中間偏右的民主黨首次勝出實屬意料。惟它在全部31席議會中未奪過半，須和其他政黨洽組聯合政府。

指特干預為「政治獨立威脅」

民主黨側重經貿投資和低稅率，倡議謀求脫離丹麥前先確立格陵蘭的社福，並指特朗普的干預為「對格陵蘭政治獨立的威脅」。曾任工業及礦產部長的33歲民主黨黨魁尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）昨坦言沒預期會贏，但說：「人民希望改變……我們想要更多的生意資助我們的福利。我們不想馬上獨立，我們希望打好基礎。」

（路透社/法新社/AXIOS）