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烏允與俄停火30天 美復軍援情報 魯比奧稱球在莫斯科一方 分析：俄軍佔優普京未必允停手

【明報專訊】烏克蘭與美國官員周二（11日）在沙特阿拉伯第二大城市吉達舉行逾8小時會議後發表聯合聲明，烏方表示準備好接受為期30天的臨時停火安排，指停火涵蓋多種武器，執行範圍不限黑海，亦包括整個前線。至於美國則同意恢復對烏克蘭的軍援及情報分享，美烏雙方亦同意盡快達成礦產協議。美國國務卿魯比奧在會後稱「如今球在莫斯科一方」。然而有俄羅斯消息人士周三表示，鑑於俄軍目前形勢佔優，總統普京不太可能同意這停火安排。另一方面，烏方是否願意就此凍結前線、放棄收復國土，亦存疑問。

周二會談美國一方由國務卿魯比奧及國安顧問華爾茲率領，跟烏國總統幕僚長耶爾馬克、外長西比加及防長烏梅羅夫率領的代表團會面。會後雙方發表聲明指烏方同意為期30天的停火安排。魯比奧稱希望俄羅斯盡快同意，藉以推進第二階段的真正和談，「如今球在莫斯科一方」。

未有參與美烏官員會談的烏總統澤連斯基周二在晚間錄影演說稱，美國提議全面臨時停火，停止導彈、無人機及炮彈攻擊，不僅涵蓋黑海地區，亦包括整個衝突前線。澤連斯基稱烏克蘭準備好接受這方案，認為這是積極的一步，指美國亦要說服俄羅斯接受方案。他稱一旦協議生效，在這30天的「沉默期」內，烏方與合作伙伴應有足夠時間在框架文件層面做好準備，以確保可靠的和平與持久的安全保證。

美烏同意盡快簽礦產協議

美烏官員在聯合聲明亦表示，兩國同意盡快達成開發烏克蘭關鍵礦物資源的全面協議。美國總統特朗普多次要求烏克蘭用礦產資源換取美國援助協議，不滿協議未表明安全保證的澤連斯基，在2月底到白宮準備簽署合作開採礦產的框架協議，最終因為他跟特朗普及副總統萬斯爆罵戰而未有成事。

《紐約時報》報道，烏方會前強調任何停火協議都要包括安全保證，惟周二的聲明並沒顯示在任何臨時停火生效前會提供這樣的保障。不過，白宮國安顧問華爾茲稱會談期間雙方有討論過安全保證。

魯比奧表示會循多個渠道向俄方提出這項臨時停火建議，華爾茲日內會跟俄方相關官員見面，特朗普的中東問題特使威特科夫本周亦將到訪莫斯科跟普京會面。特朗普周二在白宮稱，希望俄羅斯接受美烏官員制定的停火計劃，並在數天內實現全面停火。他稱可能本周與普京會談，又表示或再邀請澤連斯基到訪白宮。

俄羅斯有高層消息人士向路透社稱，普京不太可能接受這方案，理由是普京因俄羅斯正在戰場取得進展而處於強勢地位。該消息人士指若停火協議沒附帶對俄的保障，俄羅斯或迅速處於弱勢地位，並可能因而被西方指摘未能結束戰爭。另一消息人士稱俄方角度而言停火提議似是陷阱，因普京在沒具體保障或承諾下很難停止戰爭。第三名消息人士則指「整體上是美國同意恢復對烏軍援和情報共享，並以停火提議做裝飾」。

俄料拖延 烏恐拒凍結前線

美國有線新聞網絡（CNN）則指出，普京為了維持作為「特朗普伙伴」的假象，或接受某種形式的和平，但或非立即停火，而是會拖延以先追求軍事目標，尤其在烏軍幾乎被驅逐的庫爾斯克州。CNN稱停火仍有現實上考驗，一方面往績顯示克宮在外交方面未必可信，而烏克蘭仍尋求盡量收復領土，拒絕凍結前線，因這意味或永久失去五分之一領土。烏克蘭亦難以像俄羅斯一樣以同樣的力量重新武裝，一旦俄國再進攻就會處於劣勢。

（路透社/紐約時報/BBC/CNN）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 停火協議 沙特阿拉伯 烏克蘭 俄羅斯 特朗普 美國

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