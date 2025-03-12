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杜特爾特被捕 女：即晚送海牙 菲前總統反毒涉「反人類罪」 ICC發拘捕令

【明報專訊】因在任內發動血腥「反毒戰」而遭國際刑事法院（ICC）調查並發出拘捕令的菲律賓前總統杜特爾特，周二（11日）從香港返抵首都馬尼拉機場時被捕。ICC以杜特爾特涉及「反人類罪」發出拘捕令。杜特爾特的前總統發言人批評有關行動是非法，稱菲律賓已退出ICC。其任副總統的女兒薩拉表示，父親當天晚上將被送上飛機往海牙的ICC，批評這是迫害。杜特爾特的幼女韋羅妮卡也在Instagram表示，父親被帶走送上飛機，家人未獲告知飛機的目的地。

菲政府表示，杜特爾特（Rodrigo Duterte）周二早上9時20分抵達馬尼拉後，總檢察長向他出示ICC的逮捕令，其後菲律賓警方將他羈押。菲傳媒發布一段顯片顯示，杜特爾特在下機時說：「如果你們要與外國白人結盟，你先殺了我。」杜特爾特回馬尼拉前，跟其現任副總統的女兒薩拉在香港為5月的中期選舉造勢。他周日在一場有數以千計菲律賓外傭出席的造勢集會上發表演說，提及ICC將對他發出拘捕令一事，他說：「如果這真是我的命運，沒關係，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我。」

不過，杜特爾特的幼女韋羅妮卡昨在Instagram發布影片，顯示杜特爾特被扣留在馬尼拉比利亞莫爾空軍基地時，質疑為何被捕，「我違反了什麼法律，犯了什麼罪？我非自願被帶到這裏」。

ICC稱對菲退出前行為擁司法權

79歲的杜特爾特在2016年至2022年執政期間鐵腕掃毒，官方數字顯示最少6000名嫌疑毒販和吸毒者被警方或身分不明的殺手擊斃，但ICC引用的數據顯示，估計有1.2萬至3萬平民在「反毒戰」中被殺，人權組織稱許多都是被「法外處決」。ICC檢察官在2018年對杜特爾特的掃毒行動展開初步調查，以查明是否觸犯反人類罪。在杜特爾特指示下，菲律賓於2019年退出ICC，但ICC表示對菲律賓退出前的行為仍擁有司法管轄權，當中包括杜特爾特未當總統前擔任南部達沃市市長期間發生的罪行。

質問拘捕理據 稱鐵腕救國

2023年7月，ICC法官裁定恢復對此案的調查，但現任總統小馬可斯政府多次表示不會配合。不過，杜特爾特和馬可斯兩個勢力龐大的政治家族其後關係惡化，小馬可斯態度有變，總統通訊辦公室官員周日表示，若國際刑警組織要求政府提供協助，政府有義務配合。

杜特爾特在國內仍獲許多支持者，且政治勢力強大，他5月中期選舉將競逐達沃市市長。他堅稱其鐵腕打擊毒品行動拯救了許多家庭，防止菲律賓變成「毒品政治國家」。

根據ICC的程序，疑犯通常由本國執法機構拘留後移交給位於荷蘭海牙的拘留中心，隨後接受審判。

中國外交部昨稱中方密切關注有關杜特爾特事件發展。

（路透社/BBC/衛報/新華社）

相關字詞﹕反毒品戰爭 香港 拘捕令 國際刑事法院（ICC） 杜特爾特 菲律賓

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