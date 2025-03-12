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巴分離組織騎劫列車一度挾500人質

【明報專訊】巴基斯坦西南部一個武裝分離組織當地時間周二（11日）騎劫載客列車，一度挾持車內包括安全部隊成員在內的約500人，與到場應變的政府軍爆發激烈戰鬥。事件持續6個小時後，武裝分子要求政府軍於一個小時內停止攻擊和離開該地區，否則處決手上全部人質。

俾路支解放軍要求政府部隊撤離

涉事列車由9節車廂組成，載約500名乘客和列車職員，原定由俾路支省會奎達（Quetta）開往北部開伯爾-普什圖省省會白沙瓦（Peshawar）。下午約1時（香港時間下午4時），它行駛至波倫（Bolan）地區群山圍繞的一處荒蕪地帶隧道時，遭武裝分離組織「俾路支解放軍」的敢死隊「馬吉德旅」（Majeed Brigade）炸毁鐵路軌道和「猛烈射擊」截停騎劫。「俾路支解放軍」聲稱該地區正遭受外來者的剝削，當地自然資源財富被掠奪，而當地居民卻幾乎沒有得到任何好處。

俾路支解放軍警告原先以「處決所有人質」阻嚇政府軍營救，但軍方陸、空部隊趕到現場後仍與之爆發激戰。事件持續近6個小時，它再發聲明警告政府軍若試圖進攻，將處決全部人質，而他們的「敢死隊」將繼續抵抗，直至犧牲，絕不撤退。

其聲明說激戰造成政府軍最少8死逾20傷。至於人質，它稱已釋放了列車上的婦孺等一般乘客，僅扣留挾持車內的182人，當中包括軍人、警察、反恐部隊及三軍情報局人員，全都是休假往東部旁遮普省去的。

（法新社/半島電視台/EurAsian Times）

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