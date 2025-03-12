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特朗普：加拿大鋼鋁關稅倍增至50％

【明報專訊】美國總統特朗普周二（11日）在其自家社交媒體Truth Social發帖，稱將於周三凌晨起，倍增加拿大鋼鋁關稅至50%，報復加國對輸往美國的電力徵稅。加國安大略省長福特回應表示，將維持徵收報復性的電力稅，決不退縮。

特朗普發文表示，他已命令商務部長對從加拿大入口的鋼鋁產品，再額外徵收25%關稅，使之累計調高至50%。他寫道：「這將於3月12日『明晨』生效。」他表示這最新措施，乃回應安大略省政府向出口美國的電力徵25%稅。道瓊斯指數隨其宣布而擴大跌幅。標普500、納斯達克指數亦紛跌市。

安大略省長拒屈服：維持電力稅

數分鐘後，安大略省長福特（Doug Ford）回應將維持對美出口電力徵稅的反制措施。他向美國人民道歉，但說：「我們不會退縮。我們將堅持不懈……特朗普總統決定對我們國家、家庭、工作無緣無故作出攻擊，這是不可接受的。」

福特為報復美國3月4日對加拿大貨物徵25%稅，周一宣布向從該省輸往美國明尼蘇達州、密歇根州、紐約州的電力加徵25%稅，影響約150萬個美國商住用戶。

特朗普周二的帖文還表示，他稍後將對受威脅地區宣布國家電力緊急狀態。他又要求加拿大「即時取消」對特定美國奶製品徵收的「反美國農民關稅」，且謂如果加拿大不取消對美國的其他「長期惡劣的關稅」，他將於4月2日「大幅提高」汽車進口關稅，使加拿大「造車業永遠關門大吉」。他並再次敦促加拿大併歸美國為「第51個州」。

（CNBC）

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