格陵蘭選舉今揭盅 獨派強勢

格陵蘭昨天舉行4年一次的議會選舉。全島5.7萬人口中，約有4.1萬名年滿18歲的居民有權投票。專家估計今屆的投票率偏高，約達70%至75%。初步結果料於當地時間周二晚8時（香港周三早上6時）票站關閉後數小時公布。

特朗普施壓成脫離丹麥機遇

受特朗普想接管格陵蘭的言論影響，獨立議題成今屆選舉焦點。美國貝爾弗科學與國際事務中心極地倡議項目主任斯彭斯（Jennifer Spence）說，特朗普的言論「激發格陵蘭人想告訴世人，他們希望及最終要完全獨立的願望」。

格陵蘭議會共31個議席，須取得16席才能過半。原議會最大黨、格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）所屬偏左的因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）及執政盟友前進黨（Siumut）料能贏得足夠議席繼續領導格陵蘭，兩黨與最大反對黨方向黨（Naleraq）都支持獨立，差別在於時程快慢與輕重緩急。因紐特人共同體表示將制定實現獨立路線圖和舉行獨立公投，並爭取與一些西方國家達成保障本土安全的協議，前進黨擬於未來4年開始與哥本哈根展開獨立談判，方向黨主張立即脫離丹麥。中間偏右的民主黨（Demokraatit）也贊成獨立，但大前提是經濟穩定，因此實現步伐會慢些。團結黨（Atassut）則認為維持自治現狀才可保當地經濟增長。丹麥2009年與格陵蘭協定，只要格陵蘭通過公投就容許合法宣布獨立。

民調：85%格陵蘭人不願歸美

特朗普近月多次表示有意收購格陵蘭，又稱若格陵蘭加入美國，他願意投資數十億美元。他上周在國會演說及其社交平台重申，購入該島有助改善美國國家及國際安全。1月民調顯示，85%格陵蘭受訪者不希望成為美國一部分。總理埃格德周一批評特朗普「令人捉摸不定」，「不尊重」格陵蘭人。

不過倘邁向獨立的步伐加快，可讓特朗普更易擴大對當地的影響力。特朗普挑起了部分格陵蘭人的危機感，使他們雖然支持獨立，但較想跟丹麥保持聯繫。1月一項民調顯示，大部分格陵蘭人贊成獨立，但對於獨立的緩急及獨立對經濟、民生影響，意見分歧。

格陵蘭約五成的年度預算（逾5.7億美元）靠丹麥政府提供。格陵蘭大學外交及安全政策中心Nasiffik主任尼爾遜（Rasmus Leander Nielsen）估計，格陵蘭未來4年將有獨立公投，但沒有10年或以上不會實現完全獨立。

（衛報/路透社/半島電視台）