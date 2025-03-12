明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

格陵蘭選舉今揭盅 獨派強勢

【明報專訊】丹麥自治領地格陵蘭周二（11日）舉行議會選舉，受美國總統特朗普誓言要控制格陵蘭的表態影響，令今屆選舉備受國際關注，選舉首要議題也因此變成格陵蘭決定未來是要走向擁抱美國、續留丹麥，還是爭取獨立。當地不少人視這次選舉結果為擺脫丹麥統治的歷史機遇，朝野三大黨也支持獨立，惟對於步伐快慢及日後與丹麥的聯繫程度意見不一。

格陵蘭昨天舉行4年一次的議會選舉。全島5.7萬人口中，約有4.1萬名年滿18歲的居民有權投票。專家估計今屆的投票率偏高，約達70%至75%。初步結果料於當地時間周二晚8時（香港周三早上6時）票站關閉後數小時公布。

特朗普施壓成脫離丹麥機遇

受特朗普想接管格陵蘭的言論影響，獨立議題成今屆選舉焦點。美國貝爾弗科學與國際事務中心極地倡議項目主任斯彭斯（Jennifer Spence）說，特朗普的言論「激發格陵蘭人想告訴世人，他們希望及最終要完全獨立的願望」。

格陵蘭議會共31個議席，須取得16席才能過半。原議會最大黨、格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）所屬偏左的因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）及執政盟友前進黨（Siumut）料能贏得足夠議席繼續領導格陵蘭，兩黨與最大反對黨方向黨（Naleraq）都支持獨立，差別在於時程快慢與輕重緩急。因紐特人共同體表示將制定實現獨立路線圖和舉行獨立公投，並爭取與一些西方國家達成保障本土安全的協議，前進黨擬於未來4年開始與哥本哈根展開獨立談判，方向黨主張立即脫離丹麥。中間偏右的民主黨（Demokraatit）也贊成獨立，但大前提是經濟穩定，因此實現步伐會慢些。團結黨（Atassut）則認為維持自治現狀才可保當地經濟增長。丹麥2009年與格陵蘭協定，只要格陵蘭通過公投就容許合法宣布獨立。

民調：85%格陵蘭人不願歸美

特朗普近月多次表示有意收購格陵蘭，又稱若格陵蘭加入美國，他願意投資數十億美元。他上周在國會演說及其社交平台重申，購入該島有助改善美國國家及國際安全。1月民調顯示，85%格陵蘭受訪者不希望成為美國一部分。總理埃格德周一批評特朗普「令人捉摸不定」，「不尊重」格陵蘭人。

不過倘邁向獨立的步伐加快，可讓特朗普更易擴大對當地的影響力。特朗普挑起了部分格陵蘭人的危機感，使他們雖然支持獨立，但較想跟丹麥保持聯繫。1月一項民調顯示，大部分格陵蘭人贊成獨立，但對於獨立的緩急及獨立對經濟、民生影響，意見分歧。

格陵蘭約五成的年度預算（逾5.7億美元）靠丹麥政府提供。格陵蘭大學外交及安全政策中心Nasiffik主任尼爾遜（Rasmus Leander Nielsen）估計，格陵蘭未來4年將有獨立公投，但沒有10年或以上不會實現完全獨立。

（衛報/路透社/半島電視台）

相關字詞﹕公投 獨立 自治 丹麥 特朗普2.0 議會選舉 格陵蘭

上 / 下一篇新聞