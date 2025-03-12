美烏會談 魯比奧先促棄部分領土 烏代表讚會談具建設性 堅持需安全保證

美方代表團成員包括魯比奧和白宮國安顧問華爾茲，中東問題總統特使威特科夫據報也有份與會，會場卻未見其身影。據彭博社和路透社等報道，威特科夫本周稍後將轉訪俄羅斯，再次跟普京會面，倘屬實，即進一步顯示這名特朗普親信在調解俄烏問題的角色益見重要。威特科夫周一接受霍士新聞訪問時表示，他認為沙特之行是帶來可取得實質進展的預期，又指對澤連斯基本周再次訪美簽署礦產協議抱有希望，「所有迹象都非常、非常正面」，其他重要議題除了暫被局部終止的情報分享，還包括為烏克蘭人而設的安全協定文本和領土議題。

報道指威特科夫將訪俄晤普京

魯比奧飛往吉達時接受隨行記者訪問時則釋放更強硬信號。他明言要在這場高層會談上查明烏方立場及願意做什麼來達至和平，直言會議成事的最重要前提是強烈感覺到烏方已準備做艱難之事，「就像俄羅斯人也將需要做艱難之事來結束衝突，或至少以某些形式暫停」。他指在未來與莫斯科的談判中，其一迫切之處是判斷俄方願意作什麼讓步，「我們不知道距離他們真正立場有多遠」。

「我想兩邊都需要明白到這局勢下沒有軍事解決方案。」魯比奧坦言基輔必須放棄部分領土，他說：「俄羅斯人無法征服整個烏克蘭，顯然對烏克蘭而言，在任何合理時間內要迫使俄羅斯退回2014年所處位置或類似情况，也是非常困難。」

澤連斯基2月28日在白宮堅持烏方需要安全保證，跟副總統萬斯爭吵後特朗普介入，雙方不歡而散。美國隨即宣布暫停軍援以至情報分享，儘管魯比奧解釋美方仍維持防衛情報的分享。魯比奧指他與烏方高官很可能會討論恢復軍事援助，表示如果他相信烏方嚴肅尋求和平，美方在這議題的立場可以改變，「我可以保證我們不會對俄羅斯人提供軍事援助」。

會前放風 烏擬提海空局部停火

烏克蘭接受何種讓步仍待觀望。美聯社和法新社分別引述烏方高官消息，烏方代表團將提出海空局部停火，涵蓋黑海和長程導彈攻擊，同時釋放被囚戰俘。聯同烏克蘭外長和防長赴會的耶爾馬克則在會議前投書《衛報》，稱相信只要跟「美方的強大領導」聯手，烏克蘭就可達和平目標——烏克蘭人感激過去幾年收到的支持和信心，但「和平必須建基於既公正又可持久」。惟他重申烏克蘭必須獲予安全保證，以為未來的停火協議帶來信用。

澤連斯基同樣身處吉達，跟沙特實權王儲穆罕默德會面，商討如何達至「可持續、公平和全面」的烏克蘭和平，但不會親身參與美烏高層會談。

（法新社/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）