美官：烏礦產協議未夠換軍援 兩國高層今沙特會談 特朗普：情報分享「幾近」恢復

澤連斯基幕僚長領軍晤魯比奧華爾茲

美烏官員周二的會談，是自2月底特朗普及澤連斯基在白宮會面不歡而散後，雙方官員首個正式會面，有官員稱美國代表團將觀察烏克蘭是否認真改善與美國政府關係。美方將派出國務卿魯比奧、國安顧問華爾茲及特朗普的中東特使威特科夫，跟澤連斯基的幕僚長耶爾馬克率領的烏方代表團會談。至於澤連斯基則會早一天到訪沙特，與王儲穆罕默德會面，但表明不會參與周二談判。

特朗普多次施壓烏克蘭簽署礦產協議，作為美國軍援補償，而澤連斯基不滿協議未提安全保障。後來澤連斯基上月底原定到華盛頓簽署協議，但因與特朗普和美國副總統萬斯爭論，最終不歡而散。全國廣播公司（NBC）引述美國官員報道，特朗普私下向幕僚稱烏克蘭簽署礦產協議不足以令美國重啟援助及分享情報，亦希望烏國讓步如放棄部分領土，及澤連斯基在烏國大選有進展，甚或考慮辭職。

美官：不能口說和平拒讓步

路透社引述有美國官員指烏克蘭不能口說要和平而拒絕任何讓步，另一官員稱他們想知道烏克蘭是否對真實的和平有興趣，稱「如果他們只對2014年或2022年的邊界感興趣，那就說明一些問題」。這暗示烏克蘭不能尋求達成和平協議又毋須放棄領土。

NBC新聞引述官員稱，美國現仍繼續向烏國分享防衛情報，但沒提供俄軍目標定位資訊助烏進攻。

特朗普周日在總統專機「空軍一號」上被問及美國是否會考慮取消對烏暫停情報共享的決定時答道：「我們幾近（just about）這麼做了。」

有西方官員指缺乏美國情報，「每天都對烏克蘭產生影響」。俄羅斯近日在前線佔上風，周日宣布奪取蘇梅州村莊諾文克，是2022年侵烏以來首次，俄方又稱部隊重奪庫爾斯克州4個村莊，逼近烏軍控制的城鎮蘇賈。俄軍甚至派特種部隊進入天然氣管道，暗渡陳倉包抄烏軍後方，務求迫使數以千計烏國士兵逃跑或投降。

（路透社/法新社/NBC/金融時報）