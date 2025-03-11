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訪港菲前總統杜特爾特：準備被捕

【明報專訊】菲律賓前總統杜特爾特上周五抵達香港出席菲律賓社團活動，惹起他是為逃避任內血腥「反毒戰」刑事責任的揣測。他在周一（10日）公開的一段片段表示做好了被捕準備。

菲律賓一家電台昨天在facebook上載片段，顯示杜特爾特（Rodrigo Duterte）在港出席菲律賓中期選舉活動時向在港菲傭說：「假如那是我的命運，沒關係，我會接受。假如我被拘捕或監禁，我們無能為力。」

杜特爾特執政的2016年至2022年間向毒販、吸毒者發動「反毒戰」，按官方數據指造成了逾6000人被殺，人權組織估計死亡人數更高，且當中以窮人居大多數。海牙國際刑事法院（ICC）2023年調查是否觸犯反人類罪行。

與任副總統女兒來港 外交公署﹕私人度假

菲律賓傳媒報道，杜特爾特及其任副總統的女兒薩拉（Sara Duterte）3月7日抵港，即傳聞ICC擬對杜特爾特發拘捕令前一天。香港不是ICC成員。

中國外交部駐港公署發言人昨稱，杜特爾特父女此行是「私人度假」。杜特爾特前發言人在社交媒體表示，杜特爾特預計今天返回馬尼拉。

《馬尼拉時報》昨援引一名消息人士，指菲國警方已就國際刑警發出的紅色拘捕令，將調動最少7000警察到機場、港口等境內主要口岸，準備在杜特爾杜返國時拘捕他。不過菲國總統府昨表示沒有接獲國際刑警要求逮捕杜特爾特的通知。

（路透社/菲律賓問詢報/彭博社/馬尼拉時報）

相關字詞﹕國際刑事法院（ICC） 反人類 反毒品戰爭 杜特爾特 菲律賓

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