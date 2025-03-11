華郵：fb允助監控換重返大陸 涉港用戶

前fb員工引用內部文件爆料

上述揭密者是曾在fb母公司中國政策團隊任職的韋恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams），她在訴狀附上有關公司規劃的公司內部文件。她在2017年被革職，去年4月入稟SEC，本周將發表任職fb母公司時期的回憶錄。

《華郵》取得共長78頁的訴狀副本，fb母公司私隱團隊在2014年8月商討是否向愛爾蘭的資訊保護專員確認香港用戶仍獲提供跟美國和歐盟用戶相同的私隱保護。訴狀附上的電郵顯示，跟公司對華談判團隊會面的數天後，私隱團隊首肯減少香港用戶的權益——其中一名私隱政策員工寫道：「為換取在中國（大陸）建立運作的能力，fb會同意批准中國政府存取中國用戶數據——包括香港用戶的數據。」附於訴狀的備忘顯示，中方官員向fb母公司領導層激烈施壓，要求將內地用戶數據存放在大陸數據中心，韋恩-威廉斯主張這令北京更易取得公民的個人資訊。

訴狀顯示，fb母公司翌年開發為大陸而設的監控系統，擁有在fb自動偵察敏感詞和流行內容，另擬同意僱用最少300名內容審查員來支援系統，並設置一名「首席編輯」決定移除哪些內容，甚至在「社會動盪」期間關閉整個網站。到2017年，fb創辦人朱克伯格同意應中方提議，對逃亡美國躲避北京通緝的富商郭文貴取締fb帳戶，最終fb以違反內容規則為由，限制其個人帳戶並關閉一個跟其有關的專頁。

稱fb擬僱最少300人審查內容

然而，因時任特朗普政府向中國發動貿易戰，fb母公司在2019年放棄其中國市場計劃，《華郵》取得的錄音更顯示，朱克伯格在一場會議上表示，如果華府禁止抖音國際版TikTok在美營運，fb母公司將可受惠。

（華盛頓郵報）