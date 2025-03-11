特朗普談美經濟 未排除衰退可能

霍士新聞主持在訪問中指出，民眾日益對經濟放緩感到憂心，問及特朗普是否預期今年美國經濟將陷入衰退時，特朗普說：「我討厭預測這類事。確實會有一段過渡期，因為我們正在做大事。我們正把財富帶回美國。這是一件大事，總會有過渡期，這需要一些時間。」當被問到加徵關稅會否再次加劇通脹時，特朗普說：「可能會。但與此同時，利率正在下降。」

商務部長認關稅推高外來物價

商務部長盧特尼克周日接受全國廣播公司（NBC）訪問時，表明不會陷入經濟衰退，但坦承關稅措施確實會令外國製貨品變得更貴一點，美國貨會變得更便宜。美國前商務部官員拉文（Frank Lavin）認為，貿易戰不太可能失控，關稅最終會「逐漸減退」，但仍會對美國經濟構成額外負擔。

美國股市剛剛結束自去年11月大選以來最糟糕的一周。美國消費者信心指數下降，因為已經飽受多年通脹之苦的消費者，準備迎接關稅可能帶來的價格上漲。特朗普上周在國會聯席會議上承認，美國會在關稅問題上會面對「些少波動」，但可以接受。

（金融時報/BBC/中央社）