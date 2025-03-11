明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特朗普談美經濟 未排除衰退可能

【明報專訊】美國總統特朗普向中國、加拿大、墨西哥加徵關稅觸發貿易戰，亞特蘭大聯儲局日前警告美國今年首季經濟將萎縮。特朗普在周日（9日）播出的霍士新聞訪問中拒絕排除今年經濟衰退的可能性，僅稱需要經歷一段「過渡期」，強調正把財富帶回美國。商務部長盧特尼克則堅稱不會出現經濟衰退，但承認一些貨品價格會上升。

霍士新聞主持在訪問中指出，民眾日益對經濟放緩感到憂心，問及特朗普是否預期今年美國經濟將陷入衰退時，特朗普說：「我討厭預測這類事。確實會有一段過渡期，因為我們正在做大事。我們正把財富帶回美國。這是一件大事，總會有過渡期，這需要一些時間。」當被問到加徵關稅會否再次加劇通脹時，特朗普說：「可能會。但與此同時，利率正在下降。」

商務部長認關稅推高外來物價

商務部長盧特尼克周日接受全國廣播公司（NBC）訪問時，表明不會陷入經濟衰退，但坦承關稅措施確實會令外國製貨品變得更貴一點，美國貨會變得更便宜。美國前商務部官員拉文（Frank Lavin）認為，貿易戰不太可能失控，關稅最終會「逐漸減退」，但仍會對美國經濟構成額外負擔。

美國股市剛剛結束自去年11月大選以來最糟糕的一周。美國消費者信心指數下降，因為已經飽受多年通脹之苦的消費者，準備迎接關稅可能帶來的價格上漲。特朗普上周在國會聯席會議上承認，美國會在關稅問題上會面對「些少波動」，但可以接受。

（金融時報/BBC/中央社）

上 / 下一篇新聞