屢救經濟獲讚譽 素人從政惹質疑

卡尼是美國哈佛大學經濟系學士及英國牛津大學經濟學博士。早年入職跨國投資銀行與金融服務公司高盛13年，2003年回到加拿大加入央行。

他2007年獲擢任行長，但翌年爆發全球金融海嘯拖累加拿大經濟。他迅速果斷的行動使加拿大免於更惡劣衰退而廣受讚譽。2013年他轉任英倫銀行行長，幫助英國把2016年脫歐後的負面經濟影響降至最低。新冠疫情時，他以顧問身分為振興加拿大經濟出謀獻策。英國社會科學院院長赫頓（Will Hutton）形容他是「富創新和創造力的央行行長」。

影射利益衝突 保守黨提「卡尼漏洞」

2020年後，卡尼曾任聯合國特使，推動私營部門投資環保技術，並在國際組織金融穩定理事會（FSB）擔任主席，負責協調全球各地監管機構。這次競選自由黨黨魁前，他原任上市資產管理公司BAM的董事會主席。因該公司2月底把總部由多倫多搬到紐約，保守黨批評他「對抗特朗普」的言行不一及要求調查，但卡尼辯稱遷移總部的決定是在他1月中旬辭職後才作出。另外，卡尼過去任非民選公職時毋須公開資產，保守黨宣稱為堵塞「卡尼漏洞」，要修訂《利益衝突法》，影射他有以權謀私嫌疑。

卡尼是教師之子，生於加拿大西北地區（NWT）、成長於西部艾伯塔省，愛玩冰上曲棍球。他本月初宣布放棄英國及愛爾蘭國籍。

（法新社/衛報/BBC/金融時報）