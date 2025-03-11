明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

屢救經濟獲讚譽 素人從政惹質疑

【明報專訊】卡尼將是加拿大首名來自西部、首名沒有民選官職經驗和第二名沒有下議院議席的總理。其最讓人樂道的是幾次排解經濟危機的經驗，惟其最大弱點是未經過選舉洗禮。保守黨亦質疑他過去任公職有利益衝突之嫌。

卡尼是美國哈佛大學經濟系學士及英國牛津大學經濟學博士。早年入職跨國投資銀行與金融服務公司高盛13年，2003年回到加拿大加入央行。

他2007年獲擢任行長，但翌年爆發全球金融海嘯拖累加拿大經濟。他迅速果斷的行動使加拿大免於更惡劣衰退而廣受讚譽。2013年他轉任英倫銀行行長，幫助英國把2016年脫歐後的負面經濟影響降至最低。新冠疫情時，他以顧問身分為振興加拿大經濟出謀獻策。英國社會科學院院長赫頓（Will Hutton）形容他是「富創新和創造力的央行行長」。

影射利益衝突　保守黨提「卡尼漏洞」

2020年後，卡尼曾任聯合國特使，推動私營部門投資環保技術，並在國際組織金融穩定理事會（FSB）擔任主席，負責協調全球各地監管機構。這次競選自由黨黨魁前，他原任上市資產管理公司BAM的董事會主席。因該公司2月底把總部由多倫多搬到紐約，保守黨批評他「對抗特朗普」的言行不一及要求調查，但卡尼辯稱遷移總部的決定是在他1月中旬辭職後才作出。另外，卡尼過去任非民選公職時毋須公開資產，保守黨宣稱為堵塞「卡尼漏洞」，要修訂《利益衝突法》，影射他有以權謀私嫌疑。

卡尼是教師之子，生於加拿大西北地區（NWT）、成長於西部艾伯塔省，愛玩冰上曲棍球。他本月初宣布放棄英國及愛爾蘭國籍。

（法新社/衛報/BBC/金融時報）

相關字詞﹕加拿大自由黨 卡尼

上 / 下一篇新聞