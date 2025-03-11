加國準總理卡尼：不讓特朗普得逞 高票當選黨魁 矢言捍主權贏對美貿易戰

加拿大自由黨黨魁選舉自2月26日由近15.2萬名黨員投票選出。加拿大廣播公司稱這場競選是「決定誰最有能力挑戰美國總統特朗普」的一場公投。結果周日開票，59歲的卡尼（Mark Carney）在第一輪投票便以85.9%得票擊敗前財長方慧蘭等3名對手；他還在全部343個選區勝出，反映在黨內擁有全國性的廣泛支持。

卡尼接任執政黨黨魁後，最快於未來數天便會宣誓擔任杜魯多餘下總理任期，領導少數派政府。加拿大須最遲於今年10月20日舉行大選，外界預期卡尼會在3月24日國會復會之前，宣布大選日期。

北京恭賀 促理性務實對華

中國昨恭賀卡尼當選，表示期待加方能夠堅持客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策。

卡尼周日晚在渥太華發表勝利演說時，重點抨擊特朗普。他說，加拿大人正面臨「畢生最大危機」，目前的「黑暗日子」是「由一個我們不能再信任的國家帶來」，美國覬覦加拿大的資源、水、土地和國家。他稱特朗普是利用「不合理關稅」來「試圖削弱我方經濟的人」，其政府將維持對美國貨品關稅「直至美國人表示尊重我們」。他說：「我們不能讓他得逞……美國不是加拿大，而加拿大決不會以任何形式成為美國一部分……美國人不該搞錯，貿易一如冰上曲棍球，加拿大會贏。」

特朗普多次揚言要吞併加拿大為美國第51個州，自今年1月上任對加拿大徵收或威脅徵收林林種種關稅，加國經濟有陷入衰退之虞。將卸任總理杜魯多已對300億加元的美國進口產品徵收報復關稅。

「特朗普效應」利自由黨選情

卡尼從未擔任過民選職位，被質疑缺乏政治經驗，但他自認憑藉其管控經濟危機的豐富經驗，是特朗普的「理想反擊者」。他擔任加拿大央行和英倫銀行（英國央行）的行長期間，分別面對過2008-2009年的金融海嘯及2016年英國脫歐公投後的經濟動盪。

上周三的Angus Reid民調顯示，43%加拿大人認為卡尼是對抗特朗普的最佳人選，34%則選保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。

「特朗普效應」有可能助自由黨在大選反勝保守黨。保守黨之前在民調普遍領先自由黨逾20個百分點，但自杜魯多1月6日宣布辭職及受特朗普的要脅影響，自由黨將差距大幅收窄至6個百分點左右。

（路透社/BBC/CBC/紐約時報）