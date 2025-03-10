專訪津巴布韋非洲商業策略諮詢專家Rumbidzai Sithole 「政府長遠規劃及區分主次能力　決定非洲國發展速度」

談到過去逾15年的工作經驗，Rumbi自言幾乎每個派駐過的非洲國家都經歷高速經濟增長，其觀察是這些國家的政府終於意識到有需要作出「制度變化」（institutional changes）來推動增長，惟其挑戰在於增長仍不夠快——這些國家仍有許多民眾生活於貧窮線下，在新冠疫情前的10年，它們大約錄得平均7%的按年經濟增長，但在疫情後大多放緩。

Rumbi坦言，非洲大部分國家維持高速經濟增長的基本條件仍不充分，不少合作伙伴自身也受危機影響，像非洲其一最大貿易伙伴的中國處於經濟放緩，非洲也受拖累而放慢增長速度。她形容過去20年來，非洲是僅次於亞洲的全球第二大高速增長地區，但挑戰在於增長來源往往是以商品為基礎（commodity-based，例如是石油和礦物等天然資源），但如要長期維持高速增長，非洲需要大量結構性轉型（structural transformation），支持工業和高價值服務業。

基建投資 促進生產力關鍵焦點

對比起開採資源，要發展工業和高價值服務業難度高得多。Rumbi直言，大部分工業都需要非常強大的基建，即使政府正確地將教育和醫療等優先處理仍不足夠，「我們在下一階段需要的是跟工業生產力和服務業有連繫的基建投資，我認為應專注於可帶來大量就業職位的轉型」。她舉例說，像尼日利亞這種產油大國和重大市場，其工業卻面對電力供應不足的難題，證明投資基建來促進生產力應是關鍵焦點。

Rumbi指出非洲國家目前跟中方的合作模式，往往是提出需要怎樣的基建（例如機場），然後透過「一帶一路」倡議借貸，問題是背後缺乏中央規劃，未能充分發揮基建項目的效果，也就未能有效提升特定行業水平，這也是為何像盧旺達、肯尼亞以至某程度上的南非，發展表現勝過其他非洲國家。

她以盧旺達總統卡加梅為例，後者以新加坡建國總理李光耀為模範，自1990年代掌權以來制訂宏大發展規劃，過程雖然緩慢，但始終堅定按照路線圖執行。她認為肯尼亞則有以經濟學家或其他注重發展的專家領導，對比之下，自己的母國津巴布韋仍然由當初爭取獨立的自由鬥士主導，對如何推動發展缺乏思考，經濟增長也因此落後於人。

在規劃發展的思維以外，Rumbi認為非洲國家的領導層還需具備以做生意的方式執行計劃，需要為不同計劃排出優先次序，畢竟不可能每一件事都要優先處理，因此政府需具備戰略眼光，判斷應專注什麼計劃來激發經濟增長。

多國負債 增長需私人部門介入

回到中非關係的討論，Rumbi形容投資於基建、電力和道路等，本來就是中國一直在非洲做的事，惟許多非洲政府如今負債纍纍，「不一定只是來自中國，也有來自世界銀行和其他不同地方」，故下一階段的經濟增長需要私人部門的介入，但非洲與中國目前的民間互動水平有限。

非洲未充分利用美市場准入優惠

惟Rumbi認為，非洲國家確傾向認同中國的交往模式，對比西方更傾向支配非洲國家應該做些什麼，「（中國對非洲國家）稍為更公平，對（非洲國家）政府有較少要求，稍為更受你們（非洲國家）自身的優先事項引領」——這也是為何非洲各國政府踴躍參與中非合作論壇，比參加由其他地區主辦的國際論壇更積極。不過，她也認為非洲國家本身未有充分利用美國為其度身訂做的《非洲增長與機會法》（AGOA），享用後者帶來的美國市場准入優惠。

明報記者 周宏量

（2024港大亞洲環球學人系列之五）