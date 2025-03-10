「特金會」舊人接要職 難助美朝核談判見突破

反映尋求再與金正恩對話

在黃之瀚以外，獲提名政治事務國務次卿的胡克（Allison Hooker）是熟悉朝鮮事務的資深外交官，在特1.0是美朝對話的另一關鍵人物。其直轄下屬東亞暨太平洋助理國務卿盛傳會由能說韓語的特1.0駐泰國大使麥可德（Michael G. DeSombre）獲提名。在亞太助卿領導的國務院亞太局，毋須經參院批准即可上任的新任「中國組」首長兼中日韓朝、蒙古暨台灣事務副助理國務卿（直轄於亞太助卿）凱文‧金（Y. Kevin Kim），在特1.0為朝鮮事務特別代表（後任副國務卿）比根擔任幕僚長，參與多輪美朝核談判。

與此同時，特朗普重要外交親信格雷內爾已獲委任為負責特殊任務的總統特使，職責包括美朝對話。以上任命或多或少反映特朗普尋求再次跟金正恩當面對話，然而特1.0的兩場「特金會」最終未有在朝鮮核問題上取得突破，事隔多年，朝鮮已更深入推進核導研發，金正恩2022年更表明不會放棄核武，也不會將其當成談判籌碼。目前專家普遍對特2.0促成平壤棄核不抱期待。

另一方面，金正恩也跟俄羅斯總統普京加強關係，特朗普在烏克蘭問題上對普京釋出善意，被認為可能有「聯俄制中」的戰略盤算。這不免令人進一步聯想，特朗普會不會想同時拉攏普京和金正恩，推動「聯俄朝制中」？

明報記者