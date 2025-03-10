「特金會」舊人接要職 難助美朝核談判見突破

【明報專訊】細看「特朗普2.0」外交國安高官人選，可見不少跟朝鮮事務有關的專家或前官員獲提名或安排要職，最為人熟悉者莫過於在「特朗普1.0」領軍籌劃美朝峰會（特金會）的白宮首席副國安顧問黃之瀚。這些人事安排不免令人聯想到美國總統特朗普可能再次尋求會見朝鮮最高領導人金正恩來達成某種交易，但朝鮮半島無核化恐怕仍是不可能的任務。
反映尋求再與金正恩對話
在黃之瀚以外，獲提名政治事務國務次卿的胡克（Allison Hooker）是熟悉朝鮮事務的資深外交官，在特1.0是美朝對話的另一關鍵人物。其直轄下屬東亞暨太平洋助理國務卿盛傳會由能說韓語的特1.0駐泰國大使麥可德（Michael G. DeSombre）獲提名。在亞太助卿領導的國務院亞太局，毋須經參院批准即可上任的新任「中國組」首長兼中日韓朝、蒙古暨台灣事務副助理國務卿（直轄於亞太助卿）凱文‧金（Y. Kevin Kim），在特1.0為朝鮮事務特別代表（後任副國務卿）比根擔任幕僚長，參與多輪美朝核談判。
與此同時，特朗普重要外交親信格雷內爾已獲委任為負責特殊任務的總統特使，職責包括美朝對話。以上任命或多或少反映特朗普尋求再次跟金正恩當面對話，然而特1.0的兩場「特金會」最終未有在朝鮮核問題上取得突破，事隔多年，朝鮮已更深入推進核導研發，金正恩2022年更表明不會放棄核武，也不會將其當成談判籌碼。目前專家普遍對特2.0促成平壤棄核不抱期待。
另一方面，金正恩也跟俄羅斯總統普京加強關係，特朗普在烏克蘭問題上對普京釋出善意，被認為可能有「聯俄制中」的戰略盤算。這不免令人進一步聯想，特朗普會不會想同時拉攏普京和金正恩，推動「聯俄朝制中」？
明報記者
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