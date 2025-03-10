朝公開自製核潛艇 惹俄供技術憂慮 金正恩視察造船廠 指示大量建造現代化軍艦

在朝中社和《勞動新聞》發表有關金正恩「現場了解重要造船廠的造艦工作，提出大力發展造船工業的戰略方針」的新聞稿，尾二段特別提到金正恩「親臨現場了解按照黨的八大決議推進的核動力戰略導彈潛艇建造情况」。隨文發表的相片還可見貌似建造中的潛艇。

在2021年1月召開的朝鮮勞動黨第八次代表大會（八大），金正恩表明要「完成國家核力量建設大業」，還提到「新的核潛艇設計研究項目已完畢並進入最終審查階段」。事隔4年，朝鮮的核潛艇項目似有明確進展。

水底長期續航 增對美韓威脅

報道引述金正恩強調，敵軍頻繁派大型戰略武器到訪半島，嚴重威脅朝方主權與利益；而其戰略構想是「大力發展尖端國防科技的綜合體」，加強海軍戰力的基本方向是同步推進水上、水下艦艇的現代化程度，進一步提高作戰能力，大量建造各種現代化軍艦。

韓國專家分析，「核動力戰略導彈潛艇」可能指具備潛射彈道導彈（SLBM）能力的核動力潛艇，即戰略核潛艇（SSBN）。儘管朝方核潛艇的實際性能如何尚未可知，但理論上可打破朝韓海軍力量的平衡，甚至加強平壤偷襲美國的能力。

韓國專家又指出，從新聞相片看，新潛艇比朝鮮前年9日宣布新建成的第一艘戰術核攻擊潛艇「金君玉英雄」號大得多，而且有能力發射彈道導彈和巡航導彈。

美韓傳媒紛引述專家分析，懷疑朝鮮的核動力潛艇突破來自俄羅斯輸出的技術。朝鮮雖有能承受深海壓力的超高強度鋼材等建艦物料，但本來應未具備製造小型核子反應堆的能力，惟俄羅斯在這方面有成熟的技術，朝鮮如得俄方協助，將可省下大量研發時間。自俄軍侵烏後，外界關注俄羅斯尋求加強與伊朗和朝鮮的軍事合作，俄朝去年簽署《全面戰略伙伴關係條約》，惹來朝鮮以派兵和供應彈藥等換取俄方轉讓特定軍事技術的猜測。

韓聯社又分析，朝鮮選擇此刻公開核動力潛艇的研發進展，意在回應美國近日派遣核動力航母「卡爾文森」號等戰略武器訪問韓國、即其眼中的挑釁行徑。

（朝中社/韓聯社/紐約時報）