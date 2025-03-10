彭博揭G7外長會內幕：美推強硬對華寬待俄

彭博社引述多名知情人士報道，美國正推動在圍繞海上安全的內容中直接點名批評中國，稱中方「執行非法海事主張」為「生命和生計帶來風險」，亦將強調中國空中軍事行動和南海局勢等。華府亦正反對在聯合聲明中加入海洋可持續性的表述，以及成立專門追蹤邊界轉變的海事監察組織，報道指後者是應對南海等全球海事衝突的重要舉措之一。

否決專責小組監察影子船隊 刪「制裁」

涉俄方面，美國除否決成立專責小組監察俄羅斯規避制裁情况外，其亦正推動刪除「制裁」字眼，以及把俄羅斯利用影子船隊「維持戰爭」，改為「賺取收入」（earn revenue）。

彭博社報道，美國外交官向其他G7同儕解釋，上述舉動跟該國正評估和調整在多邊國際機構的地位有關，其間暫時無法加入任何新的倡議。聯合聲明最終文本尚未敲定，內容和措辭仍可能會有改變。

中共中央政治局委員、外長王毅上周五曾在北京兩會記者會上闡述南海問題立場，指中方願同東盟國家加強對話，排除干擾，聚同化異，盡早達成「南海行為準則」，把南海真正打造成「和平、友誼、合作之海」。

（彭博社/新華社）