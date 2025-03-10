彭博揭G7外長會內幕：美推強硬對華寬待俄

【明報專訊】七國集團（G7）外長會議將於本周三至周五（12至14日）於加拿大魁北克沙勒瓦舉行。彭博社上周六報道，美國正推動在圍繞海事問題的聯合聲明中，加強批評中國的措辭，同時淡化涉及俄羅斯的內容，包括否決主席國加拿大提出成立專責小組處理俄羅斯規避石油制裁的「影子船隊」。
彭博社引述多名知情人士報道，美國正推動在圍繞海上安全的內容中直接點名批評中國，稱中方「執行非法海事主張」為「生命和生計帶來風險」，亦將強調中國空中軍事行動和南海局勢等。華府亦正反對在聯合聲明中加入海洋可持續性的表述，以及成立專門追蹤邊界轉變的海事監察組織，報道指後者是應對南海等全球海事衝突的重要舉措之一。
否決專責小組監察影子船隊 刪「制裁」
涉俄方面，美國除否決成立專責小組監察俄羅斯規避制裁情况外，其亦正推動刪除「制裁」字眼，以及把俄羅斯利用影子船隊「維持戰爭」，改為「賺取收入」（earn revenue）。
彭博社報道，美國外交官向其他G7同儕解釋，上述舉動跟該國正評估和調整在多邊國際機構的地位有關，其間暫時無法加入任何新的倡議。聯合聲明最終文本尚未敲定，內容和措辭仍可能會有改變。
中共中央政治局委員、外長王毅上周五曾在北京兩會記者會上闡述南海問題立場，指中方願同東盟國家加強對話，排除干擾，聚同化異，盡早達成「南海行為準則」，把南海真正打造成「和平、友誼、合作之海」。