彭博：俄願有條件停火 不反對中方維和

知情人士透露，俄方高層上月在沙特阿拉伯與美國官員會談時，提出有條件暫時停火的意向，是俄羅斯總統普京回應美國總統特朗普呼籲停火的首個積極信號。兩名知情人士稱，俄方認為若要同意停火，須先清楚了解最終和平協議的框架原則，另一消息人士透露，俄方將格外堅持為最終維和任務設定界線，包括就哪些國家參與維和達成共識。 俄方表明不接受北約部隊出現在烏克蘭領土，也拒絕歐洲國家派部隊協助監督和平協議的落實。惟兩名知情人士透露，俄羅斯不反對中國等在這場戰爭保持中立的國家在烏駐兵。美俄官員擬本周再於沙特會晤，美國總統中東問題特使威特科夫稱將以達成「和平協議和初步停火框架」為目標。

特為普京大舉襲烏辯護

特朗普前日（7日）威脅加徵關稅迫俄參與和談後，同日在白宮見記者時為當日凌晨俄軍大規模空襲烏克蘭辯護，在被問到普京是否正利用美國暫停對烏軍援及情報分享的優勢時，特朗普說：「我認他正在做任何人都會做的事。」他重申認為普京希望終結烏戰，又稱與烏克蘭打交道比俄羅斯困難。

美國商業衛星公司Maxar Technologies前日表示，由於特朗普政府暫停向烏克蘭提供情報，Maxar也停止讓烏克蘭用戶存取華府向該公司購買的商業衛星影像。法新社指烏軍利用相關衛星影像追蹤俄軍部隊動向，以及評估雙方炮火造成的破壞和損傷。

（彭博社/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）