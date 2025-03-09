波蘭總理憂美「退歐」 撐長遠擁核懾俄 擬增兵至50萬男性全民軍訓 擴「東盾」嚴防俄白邊境

圖斯克在國會就安全議題發表長篇演說，承認「美國地緣政治的重大變化」令波蘭以至烏克蘭置身於「客觀上更困難的局勢」，但「盡量跟美國保持緊密關係」仍至關重要。他指出戰場環境持續變化，波蘭不能只購置常規武器，而是「必須尋求最現代的可能性，包括跟核子武器和現代非常規武器有關（的可能性）」。

法倡延伸核保護傘 圖斯克稱嚴肅討論

圖斯克以烏克蘭因1994年放棄核武而招致俄軍入侵為例，強調波蘭「如有自己的核武庫」將更安全，儘管這條道路仍非常漫長，仍需要有共識」。談到法國總統馬克龍有意擴展法國的核保護傘到其他歐洲國家，圖斯克表示正跟法方嚴肅討論，但自言會十分小心，將先尋求有關核武控制權等詳情。波蘭是《核不擴散條約》締約國，但內部一直有討論應否擁有核武。

與此同時，圖斯克公布多項更迫切執行的新國防政策或規劃。首先是全國男性備戰，他指政府正擬為全國所有成年男性提供大型軍事和戰爭訓練，以應對潛在威脅，尋求最遲於今年底提出方案——他指女性可作為志願者參軍，但認為「戰爭仍很大程度上屬於男性的領域」。

其次是擴大軍隊規模，圖斯克指烏克蘭和俄羅斯軍隊規模分別為80萬和130萬，期望能將包括預備役在內的波蘭士兵人數增至50萬。波蘭現有20萬名軍人，在北約中僅次於美國和土耳其。惟他強調此舉並非恢復2008年取消的徵兵制。

之後是提升國防預算，圖斯克表示會尋求將國防開支佔GDP比例提升至5%。波蘭本年度國防開支佔GDP比例已達全北約最高的4.7%，比北約商定門檻的2%高出逾倍。

增國防開支至GDP 5% 擬退出禁集束彈地雷條約

圖斯克還表示支持波蘭退出禁制反步兵地雷的1997年《渥太華禁雷公約》，甚至退出禁止使用集束彈的2008年《集束彈藥公約》。波蘭鄰國立陶宛以俄羅斯威脅安全為由，上周四退出《集束彈藥公約》。法新社上周五報道，立陶宛、芬蘭等多個北約成員國過去數月一直考慮退出《禁雷公約》。

圖斯克周四在歐洲理事會特別安全峰會上宣布，將擴大被形容為二戰後波蘭東面和北約東翼邊界最大規模軍事強化行動的「東盾」計劃，涉及興建防禦工事和空中監控系統等。他在社交平台X稱，芬蘭、波羅的海3國以及羅馬尼亞有意利用歐盟撥款等資源來加入計劃。

波蘭與立陶宛邊界的「蘇瓦烏基走廊」被指是北約最大防衛弱點，促使兩國更關注俄軍潛在威脅。立陶宛國家安全部門（VSD）上周五發表年度「國家威脅評估報告」，分析認為俄羅斯雖無法在3到5年內建立對北約發動大規模戰爭的能力，但可能具備對單一或多個北約國家展開有限軍事行動的實力。

（BBC/紐約時報/Politico）

（俄軍侵烏）