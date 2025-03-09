「護猶不力」哥大31.2億資助被撤

司法部、教育部、衛生部和聯邦總務署上周五發表聯合聲明宣布有關決定。教育部長麥克馬洪在聲明中表示，如果大學要獲得聯邦資助，必須遵守所有聯邦反歧視法律，「長期以來，哥大對校內猶太學生放棄這一義務。今天我們向哥大和其他大學表明，我們將不再容忍其不作為」。哥大此前獲聯邦政府承諾給予50億美元資助。

哥大承諾致力打擊反猶

哥大回應稱校方願與聯邦政府合作以恢復資助，承諾會致力打擊反猶主義，確保所有學生及教職員安全和福祉。

在前年10‧7哈馬斯突襲後，以軍對加沙的封鎖和血腥轟炸引起反彈，哥大等多間美國大學爆發聲援巴人的示威，部分惹來反猶指控，一些示威更出現反以和挺以兩陣營的衝突。哥大至本周仍有逾200人參與挺巴人的集會，抗議以國前總理班納特到哥大演講。總統特朗普上周二在社交平台警告在大學校園參與「非法示威」的「煽動者」會被開除及監禁，且「容許非法示威」的教育機構，將被切斷聯邦資助。

民權組織質疑乏正當程序

路透社指政府撤銷資助的做法可能會面臨法律挑戰，有民權組織質疑取消合約缺乏正當程序，且屬懲罰受保護言論的違憲行為。

（路透社/金融時報）