紐時：特「旁觀」馬斯克魯比奧舌戰 內閣會議後撐「手術刀」裁員 被指首約束馬斯克

馬斯克帶領DOGE向不同部門開刀，惹來手法過於急進的質疑。《紐約時報》指出，現屆閣員其實都認可削減政府內部的浪費、詐騙和濫用情况，但對馬斯克的粗暴炒人手法感沮喪，而上周四內閣會議在之前一日晚上才突然安排，反映特朗普在意這些投訴。

國務卿運輸部長齊向馬斯克開火

結果這場會議據報成為多名受影響閣員跟馬斯克爭吵的場合。《紐時》指馬斯克批評魯比奧「沒有炒過人」，魯比奧駁稱有1500名國務院職員選擇提早退休換取持續領薪至9月的「肥雞餐」，反諷指要否為了親手解僱而請回這些人。魯比奧接着發表改組國務院的計劃，馬斯克卻嘲諷他「只在電視上好看」。報道指主持會議的特朗普起初只抱臂坐着，「彷彿在看網球比賽」，隔一段時間才維護魯比奧，說他「做得出色」，只是很忙。美媒近期指魯比奧不滿在外交決策上被邊緣化，而失去對美國國際開發署（USAID）的掌控權令他對馬斯克感不滿。

達菲則抱怨在處理幾宗空難之際，有DOGE年輕職員還要他開除航空管制員。馬斯克斥達菲「撒謊」，但達菲稱如非自己阻止，那些管制員已被炒。馬斯克其後堅稱有按「多元、公平、共融」（DEI）項目聘請的人員在航空管制塔工作，達菲否認。特朗普及後稱空管員應由「天才」擔任，指達菲應從麻省理工學院請人。

5名知情人士透露，以上緊張火爆的內容其後迅速在高官間流傳。一名消息人士指大部分閣員未有「參戰」，另一消息人士認為馬斯克對達菲與魯比奧的尖銳反應，似在嚇阻其他私下埋怨DOGE的閣員發言。

路透：特稱閣員擁炒人最終決定權

報道翌日，特朗普否認官員不和，「沒有衝突。我當時在場」，強調馬斯克與魯比奧相處融洽。惟他在自家社交平台Truth Social表示，縮減政府規模非常重要，但留用最優秀和最有生產力的員工也很重要，「我們說（要用）『手術刀』而非『短柄斧』」，《紐時》分析這是特朗普要「約束」馬斯克。路透社報道，特朗普當天對閣員表示，各部門裁員的最終話語權在於主管該部門的閣員，馬斯克只會提供意見。

（紐約時報/路透社）