羅馬尼亞拘6人涉叛國 指俄幕後支持謀政變

逐兩俄外交官

羅馬尼亞有組織罪案調查局發表聲明，指這批政變陰謀團伙在2023年組成，並擁有「軍事架構」，目的是透過削弱國家的防衛能力，破壞羅馬尼亞主權和獨立性，包括令羅馬尼亞脫離北約，並計劃更改國名、國旗和國歌。在極右政黨偉大羅馬尼亞黨擔任要職的被捕101歲前將領特奧多魯（Radu Theodoru）持反猶立場，包括歌頌羅馬尼亞的法西斯運動。他與其他同黨計劃策動解散其他政黨、廢除憲法，並成立由組員領導的新政府。

羅馬尼亞外交部周三宣布一名武官和一名副武官違反了《維也納外交關係公約》的相關規定，決定將他們列為「不受歡迎人物」。政治新聞網站Politico報道，羅馬尼亞當局懷疑兩人與這批企圖政變者接觸。

俄稱無意干涉別國內政

俄羅斯外交部否認涉事，強調無意干涉別國內政，又稱會報復外交官被逐。

（Politico/路透社/新華社）