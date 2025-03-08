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羅馬尼亞拘6人涉叛國 指俄幕後支持謀政變

【明報專訊】羅馬尼亞政府周四（6日）表示，當局扣留了一個組織共6人，指他們密謀策動有俄羅斯幕後支持的政變企圖推翻政府，涉嫌叛國。當地傳媒報道，疑犯包括一名質疑納粹大屠殺的101歲退役將領。當局前一天宣布驅逐兩名俄羅斯外交官，有報道指他們涉嫌與這個組織接觸。

逐兩俄外交官

羅馬尼亞有組織罪案調查局發表聲明，指這批政變陰謀團伙在2023年組成，並擁有「軍事架構」，目的是透過削弱國家的防衛能力，破壞羅馬尼亞主權和獨立性，包括令羅馬尼亞脫離北約，並計劃更改國名、國旗和國歌。在極右政黨偉大羅馬尼亞黨擔任要職的被捕101歲前將領特奧多魯（Radu Theodoru）持反猶立場，包括歌頌羅馬尼亞的法西斯運動。他與其他同黨計劃策動解散其他政黨、廢除憲法，並成立由組員領導的新政府。

羅馬尼亞外交部周三宣布一名武官和一名副武官違反了《維也納外交關係公約》的相關規定，決定將他們列為「不受歡迎人物」。政治新聞網站Politico報道，羅馬尼亞當局懷疑兩人與這批企圖政變者接觸。

俄稱無意干涉別國內政

俄羅斯外交部否認涉事，強調無意干涉別國內政，又稱會報復外交官被逐。

（Politico/路透社/新華社）

相關字詞﹕驅逐外交人員 政變 俄羅斯-羅馬尼亞關係 俄羅斯 羅馬尼亞

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