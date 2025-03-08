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WSJ：美考慮禁政府設備用DeepSeek

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）周五引述知情人士透露，白宮正在考慮一系列措施來限制中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek，其中包括禁政府設備使用其聊天機械人，理由是國安風險。

美國官員擔憂DeepSeek的用戶數據處理方式，因為該公司表示數據儲存於中國的伺服器。此外，官員認為DeepSeek未能充分說明其數據的使用方式及誰能夠存取這些數據。

或禁應用程式商店上架

知情人士表示，特朗普政府可能會頒布規定，禁止在美國政府設備上下載DeepSeek聊天機械人應用程式。

此外，美國官員還在考慮禁止DeepSeek應用程式在美國應用程式商店上架，以及限制美國雲端服務供應商向客戶提供DeepSeek的AI模型。然而，這兩項提議仍處於早期討論階段，尚未作出最終決定。

今年初，DeepSeek以極低成本開發出強大AI模型，震撼矽谷與華盛頓。根據應用程式分析公司Sensor Tower數據顯示，DeepSeek一度是全球下載量最高的應用程式

近期，多國政府紛紛因為關注DeepSeek處理個人數據的方式而限制其使用，包括從意大利、韓國的應用程式商店下架，而澳洲、加拿大、台灣已禁止政府設備使用DeepSeek。

美國並未對DeepSeek實施全面禁令，但部分政府機構（如美國海軍與美國太空總署）已因安全與隱私疑慮禁用該應用程式。紐約州與得州也已採取行動限制其使用。

（華爾街日報）

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