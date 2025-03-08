俄大舉襲烏能源設施 特朗普考慮制裁俄至達和議

烏首出動派法幻影戰機

幾小時後，美國總統特朗普在其社交平台Truth Social稱：「鑑於俄羅斯目前在戰場上對烏克蘭進行猛烈攻擊，我正在強烈考慮大規模的銀行制裁、經濟制裁以及對俄羅斯徵收關稅，直到達成停火與最終和平協議。

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基上周在白宮的會面不歡而散。美烏官員周四（6日）證實，兩國高層下周將於沙特阿拉伯恢復會商討論俄烏停戰，澤連斯基拋出要俄先停止長程導彈攻擊等3前提。

美烏高層下周沙特會面

美國網媒Axios報道，白宮國家安全顧問華爾茲（Mike Waltz）與澤連斯基的幕僚長耶爾馬克（Andriy Yermak）通話後，敲定雙方下周三（12日）於沙特會晤。美方與會者除華爾茲外，還有國務卿魯比奧（Marco Rubio）和中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）；烏方則由耶爾馬克率團。威特科夫周四表示，希望與烏方討論和平協議框架和初步停火，說：「澤連斯基總統已表達願意拾回善意。他已道歉並表示感激，也說願努力推動和平。」

澤連斯基同日表示，他將於下周一（10日）前往沙特與王儲穆罕默德會晤，然後他的團隊會留在當地與美國官員會談。澤連斯基表示，烏美團隊已恢復工作，希望下周與美方舉行「有意義」的會談。他又說，下周會議時烏方會堅持要俄方作一系列承諾以測試能否達至持久和平，包括要俄方承諾不攻擊烏克蘭能源或其他民用基建、停止以導彈和無人機長程攻擊烏克蘭，以及不在黑海進行軍事行動。

作為北約成員的英國和法國日前提出俄烏停戰後派維和部隊進駐烏克蘭，確保俄國不會毀約。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周四表示，莫斯科拒絕接受在烏克蘭派駐維和部隊構想，說：「這點無可妥協。歐洲軍隊部署到烏克蘭將意味北約國家毫不掩飾參與針對俄羅斯聯邦的戰爭中，我們不可能允許這種情况。」他還說，法國總統馬克龍日前的核言論，是對俄羅斯的「威脅」，並將他比作拿破崙和希特勒。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報/衛報）