歐盟洽重新武裝歐洲 撐烏現分歧 強調自身防衛責任 強化烏戰力未達具體承諾

美國總統特朗普政府示意歐洲得處理自身安全問題，並且停止對烏克蘭援助後，歐盟領袖周四在布魯塞爾召開緊急會議，商討如何迅速提高軍事預算。峰會結論文件指出，為加強區內安全及保護民眾，歐盟將加強整體防衛能力、減少對外戰略依賴、應對關鍵防衛能力的缺失、加強歐洲國家國防的技術和工業基礎，以準備好能更多更快地提供軍備。

增整體防衛力 減對外戰略依賴

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）於會後記者會上表示，加強歐盟成員國防衛能力的新決策分別為：

（1）對歐洲防務局（EDA）指定的優先範疇投資，包括對空及導彈防禦、炮火系統、導彈和彈藥、無人機和反無人機系統、戰略支援、軍事機動性、人工智能、網絡和電子戰，指這反映從烏克蘭戰爭汲取到的教訓，以及跟北約全面接軌；

（2） 為防務動用更多公共和私人資金，包括向急需加強防衛能力的成員國提供1500億歐元新財政工具；調整歐盟財政政策為成員國軍事投資提供持久和可持續彈性；歐洲投資銀行（EIB）將擴大私人投資，為國防行業提供更多貸款；

（3）成員國決定通過共同採購、精簡及標準化架構，共同作出更明智和有效投資。

着重自身預算 援烏只討論15分鐘

歐盟委員會主席馮德萊恩周二首次公開提出「重新武裝歐洲」計劃，擬調動8000億歐元（6.75萬億港元）打造「一個安全而有韌性的歐洲」，而科斯塔周四亦公開表示，更強大的歐洲防衛體系，將為烏克蘭提供威懾力，指出「烏克蘭安全正處於歐洲安全的核心」。

在更迫在眉睫的繼續援烏問題上，政治新聞網站Politico引述知情官員報道，會議未能解烏燃眉之急。雖然歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在峰會上呼籲討論應聚焦向烏克蘭提供武器，但10小時會議大部分時間商討歐盟自身如何運用新增的防衛預算，有關烏克蘭的部分只討論了約15分鐘。

匈牙利否決200億歐元援烏目標

歐盟27國政府首腦中，匈牙利總理歐爾班否決卡拉斯提出今年內向烏撥款200億歐元軍援的目標，令該方案從最終聲明中刪除。

歐盟26個成員國在沒有匈牙利支持下發表聯合聲明，強調在和談中支持烏克蘭的5大原則，包括主張和平協議必須伴隨對烏克蘭堅實且可信的安全保障，以防止俄羅斯未來侵略；強調沒有烏克蘭參與，不得進行任何有關烏克蘭的談判等。

另一方面，路透社周四引述一名英國官員表示，他們周三跟約20個有意加入援烏「自願聯盟」的國家展開會談，大部分國家來自歐洲，或是英聯邦成員國。

（歐洲理事會網站/路透社/Politico）